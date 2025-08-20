《怪奇寶貝》我的悲傷活起來了 「眼珠怪」靈感來源太有趣

《自由之聲》《萬王之王》 Angel Studios今年暑假重磅新作《怪奇寶貝》（原文片名：Sketch）即將在台上映。本片首映後旋即獲得爆棚好評，不只一度在電影評論網「爛番茄」上達到100%新鮮度，知名影評網站RogerEbert.com也罕見地給出了四星滿分，大讚童星演員傑出的表現：「碧安卡貝爾飾演的安珀真是個奇蹟，她的悲傷和痛苦讓我想起了自己小時候。」TheWrap也稱《怪奇寶貝》：「正是那種新一代孩子會發現並愛上電影的電影類型。」《怪奇寶貝》9月5日塗鴉大暴走。

怪物靈感來自於小孩塗鴉繪畫和速食餐廳品項？

在訪談中主持人問到，片中怪物是否為導演的孩子所畫，賽斯沃利（Seth Worley）表示：「基本上是跟藝術家一起發想的，我們也有給孩子們素描本，讓他們畫畫作為設計參考，並將不對稱和稀奇古怪的概念回饋給藝術家，對，可以說大家都有參與。」《怪奇寶貝》裡的怪物不同於一般恐怖片手法，而是以奇異筆、蠟筆和粉筆材質呈現，凸顯童趣氛圍。「裡面有種怪物叫『眼珠怪』，我畫了眼球向美國速食連鎖店Taco Bell 90年代出過的『眼球吸管』致敬，當時每年萬聖節就會看到大家都插著眼球吸管。」托尼海爾（Tony Hale）則表示《怪奇寶貝》的怪物中他最喜歡戴夫：「因為它整體看起來很歡樂，臉啊還有蛇腳趾。某種程度也說明愛和喜悅會伴隨著危險，它概括了一切。」

直升機父母不夠看！「掃雪機父母」成新潮流 托尼海爾籲爸媽放手

我們會稱過度介入、干預孩子生活的家長為「直升機父母」，《怪奇寶貝》中的單親爸爸泰勒同樣有要處理的課題，為了從喪母悲劇中「保護」孩子，泰勒選擇直接抹除亡妻在家中的存在。飾演泰勒的托尼海爾說：「現在除了直升機父母外還有個新名詞叫做『掃雪機父母』，他們會試圖將孩子面臨的難關全部掃除，我完全可以理解，因為我有個19歲的女兒，我也常看到她面對一些難關和情緒。但孩子必須自己去經歷和克服才能成長，而我在電影中的角色嘗試將這些問題全部屏除，因此他學到了一課，有些情緒我們就是必須經歷。」

《怪奇寶貝》具有奇幻冒險元素，也令有些家長擔心是否適合自己的孩子觀賞。訪談中卡司強調，《怪奇寶貝》大約是家庭戲劇電影的恐怖程度，不敢看恐怖片的觀眾也不用擔心。托尼海爾解釋：「完全懂，我也不太敢看恐怖片，光是打開CNN就嚇壞我了。這部片差不多是《七寶奇謀》的程度，對我來說是有趣的觀影體驗。」在片中飾演莉茲姑姑的妲西卡登（D'Arcy Carden）也說：「我也是，我希望自己能享受恐怖片，也嘗試了幾次但不斷失敗，我就知道那不適合我。這部很讚，有融合些jump scare。」《怪奇寶貝》9月5日全台上映。

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供

《怪奇寶貝》。圖/車庫娛樂提供