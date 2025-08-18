《哈勇家》陳潔瑤導演大阪開講 親解「Gaga」背後深意日本觀眾大讚

文化部主辦「We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博」系列活動「臺灣電影的璀璨今昔」，8月17日在大阪市中央公會堂，播映導演陳潔瑤勇奪金馬獎最佳導演的《哈勇家》（2022）。陳潔瑤親自出席本片映後座談，與日本觀眾分享企圖打破「對於臺灣原住民刻板印象」的創作理念，以及與一家三代不同年齡層演員合作時的趣味點滴。

陳潔瑤本身是遷居都市的臺灣原住民泰雅族後代，成長時期幾乎沒有接觸自身文化的機會，直到從事影視產業後，才展開尋根之旅。她的頭兩部長片《不一樣的月光》（2011）及《只要我長大》（2016）都以輕鬆幽默的調性，敘述泰雅族人民的生活困境。《哈勇家》是陳潔瑤的第3部劇情長片，以高山上的泰雅族部落為背景，描繪一個三代同堂家族，因選舉、異國文化和未婚生子等新舊價值觀衝突，進而產生對於彼此的情感拉扯。

全片以渾然天成的寫實基調，悠悠道出家庭成員之間從理解到和解的歷程，情感力量飽滿，不只片中飾演阿嬤的素人演員林詹珍妹一舉拿下最佳女配角，陳潔瑤更是締造首位原住民影人獲得金馬獎最佳導演的歷史紀錄。

陳潔瑤在映後座談上，對日本觀眾分享自己的創作理念，她不想落入對於臺灣原住民的刻板想像，於是花了很多時間觀察原住民家庭的生活，試圖讓一般觀眾也能對原住民產生興趣。《哈勇家》的英文片名「Gaga」是泰雅族語，意思是生活觀、價值，用現代語彙可解讀為規範、習俗、禁忌等。陳潔瑤導演進一步說明：「臺灣原住民信仰主要是基督教和天主教，因為要表現泰雅族文化，所以置入宗教和政治，片名Gaga就是泰雅族的信仰價值。順帶一提，Gaga的中文和英文字幕只有第一次出現有翻譯，但意思很多，很難以一概全。」偕同出席的國家影視聽中心褚明仁董事長補充：「《哈勇家》是臺灣第一部多數為原住民的作品，有70%的台詞用泰雅族語。」

電影《哈勇家》8月17日於大阪市中央公會堂播映。（文化部提供）

導演談起與一家三代不同年齡層演員合作的趣事時也相當雀躍，除了多數演員為泰雅族素人，年齡更從10幾歲到80幾歲都有。陳潔瑤解釋：「主角只有一個是專業演員，就是飾演二弟太太、以諾媽媽的小薰（黃瀞怡），而且為了演出本片，不惜增胖10公斤，其他都是真的很有天份的素人演員。」飾演大家長哈勇阿公的陳德清超過80歲，在冬天的高山上禁不起嚴寒，幸好劇組準備行動暖爐為他取暖；才在唸高中的張祖鈞是陳潔瑤的紀錄片前作《泰雅巴萊》（2021）記錄對象，他靈活生動的自然演技也一舉入圍金馬獎最佳新演員。

最後陳潔瑤導演被問及臺灣最大的魅力，她回答就是原住民！並分享拍了第三部劇情長片才第一次來日本，透露接下來的作品有一部關於自己祖母的紀錄片，而祖母有幸參與演出1942年的日本電影《莎韻之鐘》，加上這次放映，更令她深感自己和日本連結的巧妙機緣。影視聽中心褚明仁董事長也回應：「每個國家和每個族群家人之間的羈絆都永恆不變，很高興跟日本觀眾介紹《哈勇家》，也希望陳潔瑤導演與日本有關的新作品能順利完成，再次和大家見面。」

「臺灣電影的璀璨今昔」10部跨越時代的精彩影片，將持續播映至展期最後一天的8月20日。有關「We TAIWAN」及「臺灣電影的璀璨今昔」專題影展更多資訊👉「We TAIWAN」官網 👉We TAIWAN LINE

We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博

活動日期：2025年8月2日（六）至8月20日（三）

活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島

島嶼之聲「廟埕前的謝神戲」

活動日期：2025年8月26日（二）至8月28日（四）

活動會場：世博夢洲會場Pop-Up Stage North（需購買世博門票入場）

電影《哈勇家》聚焦原住民及兼容多元文化議題。（國家影視聽中心提供）

電影《哈勇家》8月17日於大阪市中央公會堂播映，現場座無虛席。（文化部提供）

電影《哈勇家》8月17日於大阪市中央公會堂播映，導演陳潔瑤（中）出席映後座談。（文化部提供）

導演陳潔瑤以《哈勇家》一片勇奪金馬獎最佳導演。（文化部提供）