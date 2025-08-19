《妮基的重生》20世紀女梵谷 用藝術救贖一生

以《巴黎妓院回憶錄》揚名影壇的法國女星席琳薩萊特，演而優則導，推出首部導演長片《妮基的重生》，將鏡頭聚焦於當代最重要的女性藝術家之一，妮基桑法勒(法語：Niki de Saint Phalle，1930年—2002年)的崩潰與重生之路。女主角妮基找來出生於加拿大魁北克的女星夏洛特勒彭飾演。於2024年坎城影展「一種關注」單元首映後，引起藝術與影迷關注，更榮獲法國影評人協會最佳首部法國電影獎。

出生貴族的妮基，在幼年曾遭受父親性侵、弟弟妹妹相繼自殺離世，亟欲擺脫原生家庭的她，18歲就與第一任丈夫私奔，卻在一次恐慌症發作之後，被送入精神病院接受治療。電影聚焦1950年代的妮基，從時尚模特兒與年輕母親的身份出發，掙脫童年創傷，藝術中尋得自我療癒與自由，並逐步成為現代主義藝術的女性先鋒。

同樣當過模特兒、作家、藝術家的夏洛特被導演席琳視為演出妮基的不二人選，導演席琳表示，「我看了一篇妮基於1965年受訪的報導，我發現夏洛特勒彭和妮基有很多共通點，她們的背景也很相似，同樣擁有出眾的美貌、同樣從事繪畫和雕刻創作、同樣當過模特兒、作家和導演，她們都是才華洋溢、內外兼具的女性！」。

媒體方面則評論夏洛特所詮釋的妮基「既古怪、神經質又自由不羈，時而如精靈般迷人，又似女神般耀眼，攝影師以強烈對比呈現其內心糾結。」電影《妮基的重生》不僅是一段藝術史重現，更是一場關於勇氣、創傷與自我解放的動人旅程，令人期待，電影9月12日上映。

《妮基的重生》同樣當過模特兒、作家、藝術家的夏洛特(如圖)被導演席琳視為演出妮基的不二人選。

《妮基的重生》故事講述，妮基．桑法勒出身名門、擁有人人稱羨的美貌，身為名模的她是時尚界的寵兒，然而華麗表相背後的她卻有著一個破碎的靈魂。童年曾遭父親性侵，母親以家醜不可外揚作為包庇的理由，妮基的身心多年來飽受折磨。早年移民美國的妮基，1952年隨丈夫哈利和女兒回到法國，儘管終於遠離了令她窒息的原生家庭，童年的陰影仍不時侵蝕著她的身心。漸漸地，她發現唯有藝術能成為她解放自己的終極武器。於是她選擇離開丈夫與孩子，全心投入藝術創作，並邂逅了靈魂伴侶尚．丁格利，餘生她將奮力一搏，用僅有的武器「藝術」開啟重生之路。

《妮基的重生》電影聚焦1950年代的妮基，從時尚模特兒與年輕母親的身份出發，掙脫童年創傷，藝術中尋得自我療癒與自由。

