《噪音殺機》李先彬轉型太成功 男友李光洙直言：好可怕

李先彬變驚悚女王驚呆男友李光洙 看《噪音殺機》嚇到狂灑爆米花

榮登南韓年度最賣座驚悚片的話題懼作《噪音殺機》，即將在8月29日於全台驚駭獻映！本片以都會生活層出不窮的「樓層噪音」為題，巧妙融合現實恐懼與懸疑驚悚，引爆觀眾強烈共鳴，南韓票房更直衝167億韓圜（約新台幣3.7億元）佳績。女主角李先彬一改過往亮麗、搞笑形象，首度挑戰驚悚類型，在片中飾演聽障人士，並捲入一連串讓人頭皮發麻的神秘事件。

李先彬坦言從小就是驚悚片迷，卻始終不敢輕易接演這類角色：「對於自己真正熱愛的東西，反而更怕搞砸。」她透露，正因為本片劇本的獨特設定與深刻人性，讓她下定決心迎戰心理極限：「本片雖然是驚悚片，但其實有非常豐富的人性戲劇成分。」尤其本片日前在首爾舉辦VIP試映會，現場星光熠熠，包括李先彬交往多年的男友李光洙也慕名現身力挺，讓她笑稱：「他本來就很怕看恐怖驚悚片，結果當場被嚇到把整盒爆米花灑出來，超好笑的！」

從婉拒演出到全心投入 《噪音殺機》讓李先彬首肯接演驚悚片

被譽為「南韓年度票房黑馬」的驚悚新片《噪音殺機》，由在《酒鬼都市女人們》、《少年時代》等人氣戲劇中有亮眼表現的李先彬領銜主演，挑戰詮釋聽障人士，在噪音肆虐的公寓中尋找失蹤妹妹，卻意外捲入接連不斷的神秘事件。全片以「聲音」為主軸，引領觀眾進入一場前所未見的感官試煉。李先彬以細膩入微的演技，精準傳遞角色在恐懼與焦慮中逐漸崩潰的情緒。從她驚恐中顫抖的呼吸、過度警覺的神情，再到對細微噪音瞬間爆發的情緒，層層堆疊的表現令人屏息。更讓人驚訝的是，出道14年的她，竟是首度演出驚悚類型！

李先彬說：「驚悚片是我從小就非常喜歡的類型，正因為喜歡，反而變得更加小心翼翼。有時對於自己熱愛的東西，反而更怕搞砸，也更不敢輕易觸碰。」談起過往顧慮，她誠實分享：「我曾懷疑自己的外型和身體條件，能否有效傳達恐懼情緒。我也曾覺得，自己是不是不適合這類角色。其實從新人時期就陸續接到驚悚、恐怖片邀約，但我大多都婉拒了，因為覺得自己還不夠格。」

然而，《噪音殺機》的劇本改變了她的想法：「這部作品以『樓層噪音』為出發點，是很多人都能產生共鳴的現實問題。這讓我覺得，即使是『普通的李先彬』也能投入這個角色。因為電影探討『誰都可能是被害者，也可能是加害者』這項主題，這樣的設定，給了我演出的勇氣。」她也大讚本片的創新視角：「驚悚片最重要的是『聲音』，本片是一部以『聽覺』為主題、甚至從聽覺展開故事的電影，在南韓幾乎前所未見。透過聽障角色來帶動恐懼，這種設定對我來說反而非常有魅力。我敢說，即使是最挑剔的驚悚片迷，也會對這部片的聲音設計印象深刻。」

為了完美詮釋角色，李先彬也投注大量心力：「驚悚片是非常困難、講究細節、而且非常耗費體力的類型。在沒有音效、沒有配樂的場景裡，我必須靠自己來填補整個畫面，那些時刻幾乎都是獨角戲，非常考驗演技。我很努力去打磨細節，但觀眾能否感受到，我也不太確定，所以當大家跟我說『很可怕』或『很好看』時，那種反應真的讓我非常感動。」

「看不下去」竟成最佳讚美？ 《噪音殺機》試映會驚變「食物災區」

李先彬對自己在《噪音殺機》中的演出，原本就抱持不小壓力，但在VIP試映會後，她終於如釋重負；看著親朋好友在影廳裡的驚嚇反應，讓她忍不住興奮直呼：「試映會後，我整個被多巴胺沖昏頭，到早上六點還睡不著！」李先彬笑說，男友李光洙也來捧場，結果被嚇到當場把爆米花灑了一地：「他本來就很怕看恐怖驚悚片，結果當場被嚇到把整盒爆米花灑出來，超好笑的！不過他願意來看就已經很感謝了。」她透露李光洙看完跟她說：「好可怕喔！」還補了一句：「看得出來妳很辛苦！」這也讓她有感而發：「畢竟他也是演員，只要看畫面就知道拍攝過程會怎麼樣，因為他現場也有看著拍，所以可能更加了解吧。」

不只男友，李先彬的圈內好友也在影廳裡嚇到花容失色，她笑說：「我很親近的妹妹盧正義，看電影時買了熱狗，結果嚇到整個噴飛，還把番茄醬弄到椅子上。」甚至還有幾位前輩坦言：「我是為了妳來的，但真的不敢把它看完。」這些反應對李先彬來說，不是打擊，而是最真實、最甜美的肯定。她感性表示：「作為一部驚悚片，當大家都說『看不下去』時，對我反而是一種稱讚，讓我覺得我曾經的努力都獲得了回報。」

這部國際版權狂銷117國、南韓票房突破3.7億台幣並好評不斷的《噪音殺機》,即將在8月29日於全台驚駭獻映。本片劇情描述有聽力障礙的珠英(李先彬飾演),與妹妹珠憘(韓秀娥飾演)終於買下夢寐以求的新房,卻沒想到噩夢才正要開始。某天起,珠憘開始被來自公寓某處的神秘噪音折磨得身心俱疲。那讓人不耐的樓層噪音,不僅讓她無法安睡,更像是潛藏某種黑暗秘密的警告。正當珠英離家工作時,珠憘突然失蹤,讓驚慌失措的珠英立刻趕回家,並與珠憘的男友基勳(金珉錫飾演)聯手追查真相。同時,住在樓下的神秘男子(柳炅秀飾演)也長期受噪音困擾,認定一切都源於樓上的這對姊妹,讓他情緒逐漸崩潰,揚言要對她們痛下殺手…。真相究竟藏在誰的耳中?噪音背後,又是誰的瘋狂正在近逼?

