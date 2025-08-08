《無名指》郭富城x許恩怡 與重病女兒從衝突到和解

金馬影帝郭富城，女神梁詠琪聯手演出動人之作

香港暖心電影《無名指》由香港新銳導演孔令政執導，金馬影帝郭富城、女神梁詠琪、香港影后鮑起靜及香港新生代潛力女星許恩怡共同演出，電影描述罕見疾病家庭的悲歡，是部暖心動人之作，台灣將於9月19日上映。今天公佈電影正式預告，可以見到郭富城扮演的自暴自棄的爸爸，面對重病的女兒許恩怡，兩人衝突不斷再到溫暖和解，光是預告便讓人熱淚盈眶，感人指數爆表。

電影《無名指》是關於父女和解、為夢想努力並樂觀面對人生的《無名指》，透過一家三代的角色，展現對家庭與生命議題的細膩關懷。電影是由導演孔令政自編自導的作品，他靠著認識肌肉萎縮症的朋友及家中有長期病患的親友們來進行資料搜集，並找到擅長社會寫實題材的《白日之下》編劇李卓風一起鑽研劇本，力求拍攝一部真實反映到肌肉萎縮症病患者與照顧者所面對的問題的寫實電影，導演更不諱言是借由故事主人翁鄧辭的樂天積極性格，來鼓勵自己和大家面對生活逆境。

郭富城從不負責任的爸，變到一肩扛起照顧罕病女兒

特別在父親節之前公佈充滿父女情感的正式預告，可以見到郭富城扮演曾是壁球冠軍選手的鄧叔彥，因不知如何面對從小患上罕見疾病─肌肉萎縮症的女兒，在堅持與放棄間痛苦爭扎，最後竟選擇逃避，一直缺席女兒的成長，父女關係變得疏離甚至不和，而他內心最大的恐懼便是怕將來有一天會認定女兒是個沈重負擔。其實女兒雖然行動不便，但心中懷抱遠大夢想，生命影響了生命，她的樂觀也讓父親開始力圖振作，而得知女兒想飛到世界看七大奇跡（景），鄧叔彥聞言卻笑說：「奇跡？我每日都在看……」只要珍惜，奇跡就在眼前！這段父女之間平凡的對話，但也讓許多觀眾感動到紅了眼眶，也展現郭富城細膩的演技。

郭富城表示《無名指》的劇本非常觸動他，故事內容悲中帶喜，淚中有笑，「我這次演一個不負責任的爸爸，但後來覺醒而決定要重新肩負起照顧家人的責任，導演很用心琢磨劇本，演員之間有很多火花，電影中有說到生活的壓迫、家庭的壓力、親人之間的心結和諒解，相信都會有觸動到大家內心的情節，希望觀眾會喜歡。」

《無名指》香港壁球冠軍選手鄧叔彦（郭富城 飾）剛出生的女兒鄧辭因罕見疾病，被醫生宣告活不過2歲，他放下體育職業生涯，陪伴女兒。但2年變成20年，女兒活下來的代價竟是他的夢想和自由，太太楊靜嫻（梁詠琪 飾）早已受不了壓力，在女兒剛滿2歲便離開了家，而鄧叔彥也崩潰開始逃避家庭的一切。只留下樂天的阿嬤孫友梅（鮑起靜 飾）一手將鄧辭（許恩怡 飾）帶大，直至阿嬤病倒，鄧叔彦才回到家。分隔多年的父女積怨甚深，相處劍拔弩張，但他和鄧辭在兒時建立的小默契，漸漸化解兩人間的心結屏障。在鄧叔彥的陪伴支持下，鄧辭靠著一根微微可動的無名指，她讓自己的人生活出了光彩。《無名指》將於9月19日上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

