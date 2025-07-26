《我的殺手爸爸》小說改編 10歲童星超齡演技驚豔《金牌特務》泰隆艾格頓

愛倫坡獎得獎小說改編，《金牌特務》泰隆艾格頓練出八塊鋼鐵腹肌

改編自愛倫坡獎（英語：Edgar Allan Poe Awards）得獎作品，作者Jordan Harper創作的同名小說。由《重裝制裁》團隊打造的動作鉅片《我的殺手爸爸》（英文片名：She Rides Shotgun）將於8月8日在台上映。

本片由《金牌特務》英國男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）自製自演，故事描述內特（泰隆艾格頓 飾）出獄之後渴望能夠重新做人，但他在監獄中招惹到的犯罪集團卻開始追殺他的家人作為報復，內特被迫帶著關係疏遠的11歲女兒波莉（安娜蘇菲亞海格 飾）展開逃亡之旅，並設法向生性膽小的她傳授生存之道……《我的殺手爸爸》將於8月8日全台大銀幕上映。

現年35歲的泰隆艾格頓因為主演《金牌特務》而聞名全球，隨後又推出《火箭人》、《隨身危機》等作品，這次他在《我的殺手爸爸》顛覆過往形象，剃平頭、練就一身精壯的身材，展現完美八塊腹肌，裡面飾演帶著小女兒躲避仇人追殺的更生人爸爸「內特」，是他演藝生涯全新的演技挑戰。談到這次參與《我的殺手爸爸》的經驗，泰隆艾格頓表示：「我想不到有比拍攝《我的殺手爸爸》更快樂、更充實心靈的經驗。毫無疑問，這是我與其他演員在大銀幕建立過最溫柔、最感人的關係。安娜蘇菲亞海格拍這部片的時候才10歲，她真的太出色了。至於尼克羅蘭（註：本片導演），我覺得是一生難得遇見的志同道合朋友與工作夥伴。」

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

10歲童星「超齡」演技，未見血腥卻演活恐懼

美國童星安娜蘇菲亞海格（Ana Sophia Heger）在《我的殺手爸爸》裡飾演泰隆艾格頓的女兒「波莉」，這是她首度主演電影，卻展現出超齡的精彩演技。泰隆艾格頓透露，為了確定女兒這個角色的人選，他必須透過視訊會議跟安娜蘇菲亞海格進行讀本，這是兩人第一次互動。當時，泰隆艾格頓覺得自己作為成年人，應該要對晚輩親切一點，於是他對安娜蘇菲亞海格說：「安娜，你的表現真的太棒了，你的台詞念得很棒，你很厲害。」沒想到她竟然回應：「非常謝謝，你也是。」彷彿把泰隆艾格頓當成自己的同輩，他立刻覺得這個小女生絕對會入選。

因為安娜蘇菲亞海格只有10歲，所以不能讓她真的看到片中的暴力行為場面。導演尼克羅蘭表示，劇組必須先在她不在場的情況下，拍完所有兒童不宜的畫面之後，再另外拍攝她的反應畫面，「很幸運地，她的想像力非常豐富，她是個非常棒的演員，她可以在沒有實際看到的情況下做出反應。」他很期待讓影迷看到安娜蘇菲亞海格的精采表演。

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供

《我的殺手爸爸》。圖/車庫娛樂提供