《超人》影評：人性，就是最珍貴的超能力

對於這部全新《超人》，又或者整個嶄新的 DC 宇宙，許多人內心可能都和我一樣：相信「岡恩從不失手」，卻也不免抱著「期待又怕受傷害」的矛盾心情。但觀影結束後，我可以很篤定地說 —— 我完全放心讓詹姆斯·岡恩成為這個宇宙的領航者。

一開始令我擔心的，是岡恩一貫擅長處理荒誕幽默、風格強烈的非主流角色，但《超人》是一個連路邊阿姨都認識的存在，是一個時代象徵。然而，岡恩身為一位重度漫畫宅，非常清楚觀眾早已對超英的起源故事疲乏，因此跳過重述凱艾爾的身世，而是聚焦於他的「核心價值」—— 一個擁有無限力量，卻選擇溫柔善良的外星人，他的掙扎、信仰與人性，才是整部電影的主題核心。

David Corenswet 雖不像前任 Henry Cavill 那般具備明星光環，卻正因如此帶來一種意想不到的親和力。他的克拉克·肯特有點青澀、有點害羞，但卻真誠得動人。比起遙不可及的高大上，他的「平凡」或許才是我們需要的英雄形象。

岡恩這次再度藉由《超人》的殼去批判社會的險惡面，透過超人的遭遇點出現代社會對於「高人一等」的敵意與排斥心裡，往往會以「社會正義」之名對他們道德綁架。但就如同凱艾爾所言：「我會犯錯，但這就是人性。」真正的完美並非擁有一身鋼鐵之驅，而是那顆仍願意相信善良、選擇寬容的心。

這部電影是對過往《超人》遺產的擁抱，也是一封致現代社會的溫柔情書。這片全新的 DC 宇宙正在穩扎穩打地一步步開枝散葉，岡恩不只成功拯救了這個宇宙免於再一次的失速，更重燃我們對「善良」的信心。

《超人》。圖/華納兄弟提供