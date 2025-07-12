《96分鐘》林柏宏x宋芸樺 台灣高鐵直達地獄動員規模超乎想像

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，呂雪鳳、黃奇斌、鄭志偉、陳雪甄、巫建和、孔令元共同演出。歷時九年打造的災難動作鉅作《96分鐘》首支預告一釋出瞬即累積百萬次觀看，在台北電影節開幕首映後更是大獲好評，現場觀眾激讚節奏緊湊、國際感十足，讓網友們相當期待正式上映。

《96分鐘》釋出幕後花絮製作篇，曝光劇組首度引進好萊塢「Previs特效預演技術」，並打造台灣首座高鐵實景攝影棚，呈現擬真高速行駛場景。劇組更大規模封鎖台北信義街頭夜拍，動員上千名人員營造震撼場面，首度體驗封街拍攝的林柏宏、宋芸樺、李李仁，皆對《96分鐘》拍攝規格留下深刻印象，三人直呼拍攝過程真實又過癮，宋芸樺好友柯震東也特地到場探班，謙虛笑稱：「我是來學習的！」

歷時九年籌備與拍攝、耗資1.6億元台幣打造的災難動作鉅作《96分鐘》，繼首支預告破百萬觀看熱潮後，再釋出幕後花絮製作篇，揭露《96分鐘》為追求極致真實與震撼視覺，創下的多項台灣影史紀錄。《96分鐘》不僅是台灣首部以高鐵為題材的災難動作類型電影，更首度引進好萊塢電影工業常用的「Previs特效預演拍攝技術」，所有動作場面皆透過預演動畫精密規劃，大幅提升拍攝現場的效率與精準度。

此外，為真實呈現高速行駛的高鐵場景，也考量到拍攝的安全性，劇組在台中市政府新聞局與台中市影視發展基金會的大力支持下，斥資打造台灣影史首座高鐵實景攝影棚，由日本特製零件運回台灣組裝，搭配車廂兩側超過700片的LED螢幕，真實模擬從台北一路疾駛到高雄的窗外風景，還原身歷其境的乘車體驗。

《96分鐘》打造台灣首座高鐵實景攝影棚，呈現擬真高速行駛場景。圖/華影國際提供

在《96分鐘》中突破形象的林柏宏分享：「我們拍攝時感覺到窗外的風景跟著跑動，讓演員很容易進入情境，也真的會跟著劇情緊張冒汗！」在《96分鐘》首次飾演俐落刑警的宋芸樺則透露拍攝過程挑戰極高：「有場戲要同時處理乘客的崩潰情緒、車廂晃動感和大動作的肢體表現，車廂雖然沒在動但我一度覺得自己快暈車，整個過程很煎熬也很過癮！」

除了棚拍精密，《96分鐘》更展開驚人規模的實景拍攝，在台北市電影委員會的協助下，劇組夜間封鎖台北信義區街道，現場動員上千名臨演與工作人員，導演洪子烜在前所未有的調度挑戰下，成功營造出高度寫實的災難場面。就連出道多年的李李仁都對拍攝規模印象深刻：「這是我第一次體驗封街拍攝，現場氣氛讓演員相當融入！」同樣也是第一次體驗封街的宋芸樺直呼：「我一到現場就立刻進入狀況，真心覺得可以加入《96分鐘》的團隊真是太好了！」曾入圍金馬獎最佳新導演的好友柯震東也特地到場探班，讓宋芸樺打趣說道：「他是來學習怎麼拍大場面的！」

《96分鐘》釋出幕後花絮製作篇後，立即引發全台網友熱議，紛紛留言大讚：「終於看到台灣拍出有國際感的動作片了！」監製鄒介中也透露，《96分鐘》在北影首映後的正面回饋讓團隊信心大增，勢必將於9月5日正式上映時，以寫實美學與震撼視覺衝擊觀眾心靈。

《96分鐘》。圖/華影國際提供

每秒鐘，生存倒數；每分鐘，人性抉擇

一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁 飾）的警訊──列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕，更多資訊👉《96分鐘》官方FB

《96分鐘》。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供