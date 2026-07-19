坎城評審團大獎！《盜墓奇美拉》導演成名作《蜂蜜之夏》7月重返大銀幕

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映，重返大銀幕。

《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映，重返大銀幕。 重點二： 影片描述義大利養蜂家庭少女追夢，家庭平靜因養子到來而改變。

影片描述義大利養蜂家庭少女追夢，家庭平靜因養子到來而改變。 重點三：艾莉絲羅爾瓦雀以本片奪坎城評審團大獎，奠定國際地位。

「超齡睿智，高明地記錄下消逝中的傳統生活。」── 美國《好萊塢報導者》 「甜美迷人、自然生動的成長故事。」── 英國《衛報》

《蜂蜜之夏》劇照。圖／好威映象提供

《蜂蜜之夏》劇照。圖／好威映象提供

義大利中部一戶養蜂人家，十一歲的女孩卡索米娜和三位年幼的妹妹，與宣稱世界末日即將到來的頑固父親、善解人意的溫柔母親，自給自足又遺世獨立地生活著。身為長姊的她雖想滿足嚴厲父親的期盼，卻又無法抹去心中那股明星夢，偷偷存錢報名參加實境選秀節目。某天父親突然領養一名謎樣少年回家，雖為一幫女眷之家添增男丁，卻也打破原本平靜又與世無爭的家庭生活。

《蜂蜜之夏》劇照。圖／好威映象提供

《蜂蜜之夏》劇照。圖／好威映象提供

《蜂蜜之夏》劇照。圖／好威映象提供

義大利名導艾莉絲羅爾瓦雀第二部劇情長片，初次入選坎城 競賽單元，即以黑馬之姿，拿下評審團大獎。全片以傳統十六釐米膠捲拍攝，顆粒粗糙卻色澤飽滿的影像，細細勾勒出傳統農家的日常細節，並帶有魔幻寫實的氛圍。導演的親姊姊、威尼斯影后艾芭羅爾瓦雀跨刀演出，還請來義大利傳奇美魔女莫妮卡貝露琪驚喜客串，一展迷人風采。

【導演介紹】

導演艾莉絲羅爾瓦雀。圖／好威映象提供

艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）｜出生於義大利佛羅倫斯，威尼斯新科影后艾芭羅爾瓦雀的親妹妹。2011年以首部長片作品《星體》入選坎城導演雙週單元，引起各界矚目。第二部作品《蜂蜜之夏》奪下坎城影展 評審團大獎，奠定其國際影壇地位。2018年則以《幸福的拉札洛》拿下坎城影展最佳劇本；2023年再以《盜墓奇美拉》入選坎城影展正式競賽。更分別於2019年擔任坎城影展主競賽評審，及2025年坎城影展金攝影機獎評審團主席。《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映，更多資訊請上官方社群查詢。

精華 FAQ Q1：《蜂蜜之夏》這部電影最大的得獎與導演成就為何？ 《蜂蜜之夏》是艾莉絲羅爾瓦雀的第二部劇情長片，首次入選坎城競賽單元便以黑馬之姿奪下評審團大獎，也奠定她在國際影壇的地位。

Q2：電影主要描寫的是怎樣的家庭與女主角處境？ 故事發生在義大利中部一戶養蜂人家，11歲女孩卡索米娜與妹妹們在嚴厲父親和溫柔母親的環境中生活，同時偷偷懷抱明星夢，家庭因養子加入而出現變化。

Q3：本片有哪些視覺與上映資訊值得注意？ 全片以傳統16釐米膠捲拍攝，呈現粗糙卻飽滿的影像與魔幻寫實氛圍，並有艾芭羅爾瓦雀及莫妮卡貝露琪演出；《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映。