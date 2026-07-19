坎城評審團大獎！《盜墓奇美拉》導演成名作《蜂蜜之夏》7月重返大銀幕
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「超齡睿智，高明地記錄下消逝中的傳統生活。」── 美國《好萊塢報導者》
「甜美迷人、自然生動的成長故事。」── 英國《衛報》
「甜美迷人、自然生動的成長故事。」── 英國《衛報》
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義大利中部一戶養蜂人家，十一歲的女孩卡索米娜和三位年幼的妹妹，與宣稱世界末日即將到來的頑固父親、善解人意的溫柔母親，自給自足又遺世獨立地生活著。身為長姊的她雖想滿足嚴厲父親的期盼，卻又無法抹去心中那股明星夢，偷偷存錢報名參加實境選秀節目。某天父親突然領養一名謎樣少年回家，雖為一幫女眷之家添增男丁，卻也打破原本平靜又與世無爭的家庭生活。
義大利名導艾莉絲羅爾瓦雀第二部劇情長片，初次入選坎城 競賽單元，即以黑馬之姿，拿下評審團大獎。全片以傳統十六釐米膠捲拍攝，顆粒粗糙卻色澤飽滿的影像，細細勾勒出傳統農家的日常細節，並帶有魔幻寫實的氛圍。導演的親姊姊、威尼斯影后艾芭羅爾瓦雀跨刀演出，還請來義大利傳奇美魔女莫妮卡貝露琪驚喜客串，一展迷人風采。
【導演介紹】
艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）｜出生於義大利佛羅倫斯，威尼斯新科影后艾芭羅爾瓦雀的親妹妹。2011年以首部長片作品《星體》入選坎城導演雙週單元，引起各界矚目。第二部作品《蜂蜜之夏》奪下坎城影展 評審團大獎，奠定其國際影壇地位。2018年則以《幸福的拉札洛》拿下坎城影展最佳劇本；2023年再以《盜墓奇美拉》入選坎城影展正式競賽。更分別於2019年擔任坎城影展主競賽評審，及2025年坎城影展金攝影機獎評審團主席。《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映，更多資訊請上官方社群查詢。
《蜂蜜之夏》是艾莉絲羅爾瓦雀的第二部劇情長片，首次入選坎城競賽單元便以黑馬之姿奪下評審團大獎，也奠定她在國際影壇的地位。 故事發生在義大利中部一戶養蜂人家，11歲女孩卡索米娜與妹妹們在嚴厲父親和溫柔母親的環境中生活，同時偷偷懷抱明星夢，家庭因養子加入而出現變化。 全片以傳統16釐米膠捲拍攝，呈現粗糙卻飽滿的影像與魔幻寫實氛圍，並有艾芭羅爾瓦雀及莫妮卡貝露琪演出；《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映。
精華 FAQ
《蜂蜜之夏》是艾莉絲羅爾瓦雀的第二部劇情長片，首次入選坎城競賽單元便以黑馬之姿奪下評審團大獎，也奠定她在國際影壇的地位。
故事發生在義大利中部一戶養蜂人家，11歲女孩卡索米娜與妹妹們在嚴厲父親和溫柔母親的環境中生活，同時偷偷懷抱明星夢，家庭因養子加入而出現變化。
全片以傳統16釐米膠捲拍攝，呈現粗糙卻飽滿的影像與魔幻寫實氛圍，並有艾芭羅爾瓦雀及莫妮卡貝露琪演出；《蜂蜜之夏》將於7月24日限定重映。