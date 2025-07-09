文策院 IP Meetup 平台首推「新書 IP 改編推薦」16間出版社62部原創作品一次掌握

為提供臺灣原創內容更多被看見、被改編的機會，文化內容策進院（文策院）創設「IP Meetup 跨域媒合平台（下簡稱 IP Meetup）」，並首度推出「新書 IP 改編推薦」主題專區，推介 2025 年上半年出版的精彩新書，回應市場對全新內容的開發需求。此次主題專區邀集 16 間出版社推薦共 62 部作品，涵蓋小說、漫畫、文學與非文學等多元內容，皆具備跨域改編潛力，提供開發者豐富的選材方向。IP Meetup 自今年起增設主題策展企劃，已推出推理故事 IP、金典文學改編、CCC 追漫台推薦等專區，讓尋找故事的開發方能更精準對焦，加速臺灣原創內容的創新轉譯。

IP Meetup 既是跨域改編內容的寶庫，也是不限時空的媒合平台。內容方可上傳作品至平台展出，開發方則能在此發掘具市場潛力的內容，雙方更可直接透過平台進行聯繫接洽。本次「新書 IP 改編推薦」集結 62 部在 2025 上半年熱騰騰上市的新作，依主題劃分為四大類別，方便開發方快速鎖定特定類型的最新作品：長年不敗的劇情題材，涵蓋愛情、親情、青春、奇幻等，貼近大眾情感；話題性強的懸疑題材，包含犯罪、驚悚、靈異、推理等，節奏明快、轉折鮮明；蜚聲國際的 BL／GL 題材，角色張力強烈，吸引核心受眾；最後則是傳遞臺灣文化底蘊的真實人物題材，具備歷史性與文化深度，適合改編為劇集、紀錄片等。

這次企畫獲得 16 間臺灣出版社參與支持，包括九歌出版、千魚出版、大塊文化、大辣出版、台灣角川、田園城市、前衛出版社、城邦原創、要有光、凌宇出版、黑鴉文化、新月文化、邀月文化、藍海文化、鏡文學、釀出版。陣容涵蓋具代表性的文學出版品牌、富影視合作經驗的內容開發方，以及擅長挖掘小眾題材的創新出版單位，全面展現臺灣最新出版內容的多元面貌與改編潛力。

文策院長期推動產業媒合，力促內容方與開發方開展合作，並於今年起針對不同類型的內容，於 IP Meetup 進行主題策展，包括此次推出的「新書 IP 改編推薦」、與台灣推理作家協會合作的「推理故事 IP 推薦」、與國立臺灣文學館合作的「金典文學改編推薦」，以及「CCC 追漫台推薦」等主題專區，並辦理多場實體推介會，深化業界交流。此外，平台也會發送推薦信至對跨域改編有興趣的業者名單，讓優質內容主動出擊，提升曝光與媒合機率。

IP Meetup 為一個實驗性平台，讓不同類型的文化內容在此新鮮上架與展示，供跨領域的專業人士發現、分享與促成商機，不限時空地進行媒合。今年初也完成改版上線，讓檢索與洽商流程更直覺、便利。所有作品分門別類、一目了然，使用者只需在作品頁面一鍵按下「聯繫版權方」，即可直接發訊洽談，大幅降低內容開發的門檻與時間成本。平台未來將持續推出不同產業類別的主題專區，緊貼市場脈動、回應業界需求，助臺灣原創內容接軌跨域轉譯的全球趨勢。立即了解👉文策院「IP Meetup 跨域媒合平台」

文策院 IP Meetup 平台，是不限時空的跨域媒合平台，未來將持續推出不同產業類別的主題專區，回應市場趨勢與需求。圖/文策院圖供