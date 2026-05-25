2026 台中國際藝術博覽會轉型升格！巨型藝術「量體解放」、定錨中台灣美學新高度

第14屆 ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會將於6月5日至7日首度移師「臺中國際會展中心 TICEC」。主辦方畫廊協會理事長陳菁螢表示：「本次轉型標誌著台中藝博從「飯店型」進化為國際規格的「展板型」博覽會，旨在透過場域質變，為觀者在數位浪潮中找回真實的感官感知。」

畫廊協會理事長陳菁螢。

亞洲藝術中心_李真_無憂國土_銅_250x85x142cm_1998

視界與價值極限：

物理量體與國際展牆的巔峰交匯

本屆展會全面採用 3.6 公尺高專業展牆，解鎖藝術作品在「物理量感」與「市場價值」上的雙重天花板。視覺核心首推亞洲藝術中心帶來尺度突破250公分的李真雕塑巨作，為台中藝博史上最大型雕塑。與此實體量體並駕齊驅的，則是M+M 畫廊展出印尼當代藝術家 Christine Ay Tjoe 的作品，該藝術家在 2024 年佳士得拍賣中曾創下超過 400 萬台幣成交佳績，兩者交相輝映，定錨本屆博覽會在亞洲收藏版圖中的關鍵地位。

漢雅軒展出葉世強寬達419公分的單幅油畫巨作《大地之歌》；藝術銀行展出黃海欣《小確幸之河#2》，三幅拼合總寬度直逼4.9公尺，展現驚人的橫向敘事。大雋藝術呈獻日本藝術家白田誉主也寬達3.6公尺的膠彩巨作《猿象平安道中図》；松風閣畫廊王冠賢的屏風作品《白石圖》展開達3.7公尺，透過金屬箔產生光影流轉的視覺幻動。一尊藝術帶來張宏吉的《美金鯊》，長達3.6公尺、大膽使用2000多張美元真鈔打造，氣場強大。

藝術銀行_黃海欣_小確幸之河#2_油彩、畫布_203x163.5x4公分x3p_2023

大雋藝術_白田誉主也_猿象平安道中図_麻紙、落水紙、アルミ箔、岩絵具、水干絵具_130x360cm_2025

松風閣畫廊_王冠賢_白石圖_麻紙、礦物顏料、水干顏料、墨、金屬箔_174x372公分_2022

一尊藝術_張宏吉_美金鯊（局部）_高強韌樹脂、美元真鈔2000張_360x102.5x120.8公分_2025

虛擬座標：

數位藝術特區重構城市想像

本屆特別規劃「數位藝術特區」，回應科技時代的多重面向。特區以「立體城市 The Sculpted City」為核心，聚焦數位媒介如何重新形塑我們對空間、身體與感知的理解，強勢集結王新仁（阿亂）、陳依純、陳普、林經堯四位台灣藝術家在虛實交錯中生成流動的城市景觀，構築出一座由影像、數據與演算所組成的當代城市想像。

數位藝術特區_王新仁（阿亂）_新植徑集_即時生成、不重複_2026

全球視野：

島嶼複調的東亞與南亞美學對話

國際展商 GALLERY SIACCA 特別以「島嶼複調」為題，開啟東亞與南亞的精神對談。展覽精心呈現日本與斯里蘭卡截然不同的文化美學：日本傳統美學以膠彩、礦物顏料與麻紙呈現特有的「靜」與內斂冥想性；斯里蘭卡則以充滿活力的抽象與強烈生命力呈現「動」，將南亞土地豐富的自然景緻與歷史直接轉化為視覺力量，展現出宏大的全球藝術視野。

GALLERY SIACCA_妮爾米妮 班達拉_Blessings Flower_雲肌麻紙、膠、岩絵具、銀箔、金箔_180x90公分_2025

學術定錨：

探索國際藝博、檔案價值與公共藝術的頂級座談

本屆重磅規劃多場藝術講座（Art Talk），特邀臺中市立美術館館長賴依欣，跨海連結香港 M+ 博物館藏品、檔案庫及圖書館助理總監高恪樂（Nickos Gogolos），共同探討藝術家檔案如何重構典藏研究與市場信任；同時邀請臺灣美術基金會執行長林平與高雄市立美術館館長顏名宏，深度思索公共藝術如何日常介入城市角落並回應社會脈絡。此外，論壇亦廣邀國際藝博代表、拍賣專家與在地指標性收藏家代表，解密藝術市場與城市品牌的全球視野，定錨美學與資產價值的對焦。

ART TAICHUNG 202 藝術教育專區DIY工作坊

在地培育：

首創藝術教育專區與永續共創的未來投資

今年台中藝博在臺中市工商發展投資策進會（工策會）的支持下，首度由畫廊協會攜手國立臺中教育大學人文學院，共同策劃「藝術教育專區」，並於展期特別推動「藝術教育日」。

本專區以「永續 × 共創」為核心主題，引導4至12歲學童觀看數位特展作品，展開「觀看—討論—創作」的歷程。在專業師資引導下，孩子們結合馬諦斯（Henri Matisse）的剪紙與賈科梅第（Alberto Giacometti）的雕塑語彙，透過拼貼與立體堆疊實踐，親手將創意單元構築成心目中的未來城市，將美學素養轉化為對未來城市的長期文化投資。

ART TAICHUNG 2026 首度進駐臺中國際會展中心 。圖／臺中市政府

ART TAICHUNG 2026 展出示意圖。圖／台中藝博會官網

ART TAICHUNG 2026 展出示意圖。圖／台中藝博會官網

展覽資訊 2026 台中國際藝術博覽會

展覽地點 ｜ 臺中國際會展中心4樓H廳（台中市西屯區黎明路三段 1000 號）

貴賓預展 ｜ 2026/6/4（四）12:00 - 20:00

公眾展期 ｜ 2026/6/5（五） - 6/7（日） 11:00 - 19:00（6/7 至 18:00）

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ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會 主視覺。圖／台中藝博會官網