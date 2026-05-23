國家攝影中心「黯像：看見不見」展覽 以視障者角度翻轉多元感官閱讀影像的可能性
人類用五感與世界接觸與交流，攝影被認為是「視覺」的延伸，國家攝影文化中心推出「黯像：看見不見」展覽，探討攝影是否可能擴延至「非視覺」領域。展覽由國立中興大學趙欣怡副教授策劃，匯聚27位臺灣、斯洛維尼亞、墨西哥、日本及韓國的藝術家與非視覺創作者，透過國家攝影文化中心典藏與美國蓋堤博物館（J. Paul Getty Museum）開放內容計畫所提供的影像，以及當代攝影家對明盲議題的探討，從視覺影像的多感官轉譯出發，深入社會結構的批判，邀請觀眾以觸覺、聽覺與嗅覺等感官，重新閱讀影像與空間，探討攝影藝術落實「文化近用」的可能性。
展覽以兩大主題「無視之覺」、「凝視之界」分區，試圖挑戰攝影純粹以「視覺」建構世界的方法，擴展攝影的非視覺感性。首先於5月22日登場的是「無視之覺」展區，子題「誰看不見？」以攝影中心典藏的臺灣攝影家作品，如鄧南光、劉振祥、周慶輝等，記錄視障者的生命狀態，探討紀實攝影所蘊含的人道主義關懷。子題「障礙社會」將視角從個體拉升至社會結構，張照堂的《社會記憶》系列、張乾琦的《鍊》系列、侯淑姿的《窺》系列，呈現攝影家對社會、性別與身體政治的探討、辯證與紀錄，邀請觀眾反思「障礙」是否僅是生理缺損，還是社會環境與制度共同建構的產物。
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子題「觸覺信號」則轉向當代藝術以觸覺為核心的積極建構。牛俊強的〈Self Portrait〉在牛皮上打印點字，反轉明盲之間「視見」與「觸讀」的認知途徑；江昱呈的〈目光無法觸及所在〉，以大型裝置重構視障按摩的勞動場景，透過按摩師與顧客的互動聲音、精油嗅覺的包覆，省思視障者在身體勞動的主導性；王永安〈皮膚考：幽靈變數〉結合神經科學與AI運算，探討皮膚是否可以逃離演算法，成為人類感知經驗的身體邊界。
國家攝影文化中心致力於「全人友善」的目標，以「通用設計（universal design）」整合立體觸覺圖像與口述影像等技術，讓攝影藝術跨越視覺限制，成為所有人都能平等親近的文化資源。
6月11日將開展的「凝視之界」主題，展示視障藝術家如何運用各種感官方式，建構出超越視覺限制的影像，成為創作的主體。「黯像：看見不見」之「無視之覺」主題，即日起至10月11日在國家攝影文化中心臺北館展出。展覽及相關推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網或社群平台查詢。
展覽資訊：
「黯像：看見不見」
無視之覺
展覽期間：2026年5月22日起至2026年10月11日
展覽地點：國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室
凝視之界
展覽期間：2026年6月11日至2026年10月26日
展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室
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