國家攝影中心「黯像：看見不見」展覽 以視障者角度翻轉多元感官閱讀影像的可能性

人類用五感與世界接觸與交流，攝影被認為是「視覺」的延伸，國家攝影文化中心推出「黯像：看見不見」展覽，探討攝影是否可能擴延至「非視覺」領域。展覽由國立中興大學趙欣怡副教授策劃，匯聚27位臺灣、斯洛維尼亞、墨西哥、日本及韓國的藝術家與非視覺創作者，透過國家攝影文化中心典藏與美國蓋堤博物館（J. Paul Getty Museum）開放內容計畫所提供的影像，以及當代攝影家對明盲議題的探討，從視覺影像的多感官轉譯出發，深入社會結構的批判，邀請觀眾以觸覺、聽覺與嗅覺等感官，重新閱讀影像與空間，探討攝影藝術落實「文化近用」的可能性。

「黯像：看見不見」之「無視之覺」主題以典藏影像的視障者身影，深入社會結構的批判，並延伸至當代藝術的感官翻轉。於國家攝影文化中心三樓展出。

展覽以兩大主題「無視之覺」、「凝視之界」分區，試圖挑戰攝影純粹以「視覺」建構世界的方法，擴展攝影的非視覺感性。首先於5月22日登場的是「無視之覺」展區，子題「誰看不見？」以攝影中心典藏的臺灣攝影家作品，如鄧南光、劉振祥、周慶輝等，記錄視障者的生命狀態，探討紀實攝影所蘊含的人道主義關懷。子題「障礙社會」將視角從個體拉升至社會結構，張照堂的《社會記憶》系列、張乾琦的《鍊》系列、侯淑姿的《窺》系列，呈現攝影家對社會、性別與身體政治的探討、辯證與紀錄，邀請觀眾反思「障礙」是否僅是生理缺損，還是社會環境與制度共同建構的產物。

張乾琦以極具衝擊力的畫面呈現被制度所牽制的個體命運，揭示了高雄民間宗教收容所「龍發堂」的特殊療法，以凝視、構圖與象徵性引導觀者思考：身心不自由的狀態是否正是社會結構下的投射？ 張乾琦，〈鍊 No.01〉，1993-1999，明膠銀鹽相紙，152 x 102公分，國家攝影文化中心典藏

侯淑姿的《窺》系列以黑白攝影作品探討女性身體與觀看權力。這些圖像表面看似演出女體的展演，實則轉化為對主流視覺慣性的反抗與挪用。 侯淑姿，〈Body Writing 01-04〉，《窺》系列，1996，35.5 x 35.5公分（每件），明膠銀鹽相紙，國家攝影文化中心典藏

盲女彈琴的動作與神情為畫面焦點，山城聚落背景錯落映襯，使觀者能感受到礦業時代生活的真實質感。作品不僅是個體肖像，也映照了靠藝謀生的弱勢群體之處境，為鄧南光紀實美學中的重要代表作之一。 鄧南光，〈盲女彈琴（瑞芳九份）〉，《戰前戰後》系列，1955（2026再製），數位輸出，60 x 50公分，國家攝影文化中心數位典藏

子題「觸覺信號」則轉向當代藝術以觸覺為核心的積極建構。牛俊強的〈Self Portrait〉在牛皮上打印點字，反轉明盲之間「視見」與「觸讀」的認知途徑；江昱呈的〈目光無法觸及所在〉，以大型裝置重構視障按摩的勞動場景，透過按摩師與顧客的互動聲音、精油嗅覺的包覆，省思視障者在身體勞動的主導性；王永安〈皮膚考：幽靈變數〉結合神經科學與AI運算，探討皮膚是否可以逃離演算法，成為人類感知經驗的身體邊界。

「按摩」長期以來是視障者最主要的職業出路，這既是社會福利政策的保障，也是一種職業的隔離。江昱程的大型裝置，以聲音與嗅覺重現按摩業的場景，再現與致敬了勞動的身體感。 江昱呈，〈目光無法觸及所在〉，2024，按摩床組、按摩床巾、多頻道音軌、香氛裝置、檔案文件，依場地而定，藝術家提供

牛俊強邀請視障者依靠他們的非視覺感官，描述藝術家的外表，再將這些敘述以點字打在等高牛皮上。本作探討可見與不可見的辯證。當明眼者因無法解讀點字而迷失於外在形態時，視障者已從點字中「看見」形式外的本質。 牛俊強，〈Self Portrait〉，2015，牛皮、布萊爾點字、文件，170 x 110公分，藝術家提供

國家攝影文化中心致力於「全人友善」的目標，以「通用設計（universal design）」整合立體觸覺圖像與口述影像等技術，讓攝影藝術跨越視覺限制，成為所有人都能平等親近的文化資源。

6月11日將開展的「凝視之界」主題，展示視障藝術家如何運用各種感官方式，建構出超越視覺限制的影像，成為創作的主體。「黯像：看見不見」之「無視之覺」主題，即日起至10月11日在國家攝影文化中心臺北館展出。展覽及相關推廣活動資訊請至國家攝影文化中心官網或社群平台查詢。

展覽資訊： 「黯像：看見不見」 無視之覺

展覽期間：2026年5月22日起至2026年10月11日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館301-303、305展覽室 凝視之界

展覽期間：2026年6月11日至2026年10月26日

展覽地點：國家攝影文化中心臺北館201-203展覽室