2026澎湖美術館月3/7起登場！以「木」為題探索菊島藝術之美

為迎接洪根深美術館開館六週年並慶祝3月25日美術節，澎湖縣政府文化局於3月7日至4月26日舉辦「澎湖美術館月」系列活動。去年活動以「水」為出發點，匯聚各項文化計畫與流動與海洋文化，今年則以「木」為核心主題，將藝術觸角延伸至自然、工藝與在地文化扎根，帶領大眾從多樣視角看見澎湖。

洪根深美術館。圖／澎湖文化局

作為活動核心的洪根深美術館，座落於馬公市歷史建築「澎湖廳憲兵分隊」舊址，此地在清代曾為水師副將公署（協鎮署），2002年登錄為歷史建築。為表彰當代水墨大師洪根深的藝術成就，縣府於2020年設立美術館，期盼成為國內重要的藝術基地，致力於推動水墨藝術發展。

今年歡慶館所六週年以及美術節推出的「澎湖美術館月」，今年活動以「木」為主題，從木的概念延伸至生活與文化，探索木與澎湖在地文化的交會，從文化局場館到鄉市公所藝文空間，藝術策展、走讀、手作體驗活動陸續推出，此外也循例舉辦集章抽獎與職人手作體驗，活動期間特別辦理「場館集點抽獎」，民眾可至洪根深美術館、澎湖遊客中心、航空站文化藝廊等指定場館參觀集點，集滿7點即可參與抽獎。

美術月也推出一系列手作課程，包含「鹿角蕨上板體驗」、「掌中苔球」、「瓶中宇宙生態瓶」、「銀合歡花窗杯墊」以及在湖西鄉鼎灣村進行的「神農尋草採集」與「神農揉草藥丹」等共8場體驗，更有專業導覽帶領民眾走讀澎湖天后宮的大木結構與鑿花工藝，讓文化藝術在行走間深植人心。

帶領民眾至湖西鄉鼎灣村體驗神農尋草採集、煉丹之百草文化；樸門農法帶來與自然共存的生活實踐；澎湖天后宮早期匠師所留存的大木結構與鑿花工藝；並將走訪許一男老師的精采藝術作品，引導民眾在行走間看見藝術、理解文化的深層意義。各項活動內容如下:

洪根深美術館目前也有常設展《回望根生處—洪根深的澎湖鄉愁》，與特展《自然，而然—漁人島山海計畫》現正展出中，歡迎民眾參與美術館月活動之餘，亦可前往洪根深美術館欣賞精采展覽。

橋屋1970。圖／澎湖文化局

天后宮1979 67X67(25號)宣紙 墨 壓克力彩 。圖／澎湖文化局

常設展《回望根生處—洪根深的澎湖鄉愁》。圖／澎湖文化局

特展《自然，而然—漁人島山海計畫》。圖／洪根深美術館官網

展覽資訊： 「澎湖美術館月」

時間：2026/3/7-4/26

地點：澎湖各地藝文場所 洪根深美術館 常設展：《回望根生處—洪根深的澎湖鄉愁》

展期：1月1日至12月31日

地點：洪根深美術館 常設展 特展：《自然，而然—漁人島山海計畫》

展期：1月1日至3月30日

地點：洪根深美術館特展室 其他：票務與報名資訊 洪根深美術館全票30元，針對設籍澎湖縣之鄉親、65歲以上長者及6歲以下兒童提供免費入場優惠。各項手作體驗與走讀活動名額有限，報名詳情請洽澎湖文化局官網或洪根深美術館臉書粉絲專頁。

「2026澎湖美術館月」3/7起登場。圖／澎湖文化局