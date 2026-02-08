2026台北國際書展／麻吉貓現身書展！13年療癒陪伴　親子互動萌翻全場

超人氣「麻吉貓」一路從捷運萌到書展現場，立刻成為親子焦點！創作者 PING 老師今（2/7）親自現身書展尖端攤位，帶著麻吉貓和孩子們近距離互動，現場笑聲與驚呼聲不斷，療癒指數瞬間破表。PING 老師也分享，麻吉貓已陪伴大家走過 13 年，當年被療癒的小孩，如今都長大了。

從一塊「麻糬花生厚片」的餐廳吉祥物出發，麻吉貓一步步成長為人氣 IP，不只躍上捷運車廂，還擁有滿滿周邊與忠實粉絲。可愛外型加上親子友善的品牌背景，讓麻吉貓成為許多孩子的心靈小夥伴。

這次書展，麻吉貓更攜手兔子凹凹、妹妹小咪、北極熊等家族角色走進情緒繪本，用溫柔又具象的圖像，陪孩子說出心情，也成為親子之間最貼心的溝通橋樑。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

