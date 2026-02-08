2026台北國際書展／麻吉貓現身書展！13年療癒陪伴 親子互動萌翻全場
超人氣「麻吉貓」一路從捷運萌到書展現場，立刻成為親子焦點！創作者 PING 老師今（2/7）親自現身書展尖端攤位，帶著麻吉貓和孩子們近距離互動，現場笑聲與驚呼聲不斷，療癒指數瞬間破表。PING 老師也分享，麻吉貓已陪伴大家走過 13 年，當年被療癒的小孩，如今都長大了。
從一塊「麻糬花生厚片」的餐廳吉祥物出發，麻吉貓一步步成長為人氣 IP，不只躍上捷運車廂，還擁有滿滿周邊與忠實粉絲。可愛外型加上親子友善的品牌背景，讓麻吉貓成為許多孩子的心靈小夥伴。
逛書店
這次書展，麻吉貓更攜手兔子凹凹、妹妹小咪、北極熊等家族角色走進情緒繪本，用溫柔又具象的圖像，陪孩子說出心情，也成為親子之間最貼心的溝通橋樑。
展覽資訊：
2026第34屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2026
閱讀泰精彩
展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）
展出時間：
2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00
2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00
2/8(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。