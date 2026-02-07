2026台北國際書展／賴芳玉、方念華談婚姻中不將就的人生選擇

2月7日台北國際書展週末早晨天氣寒冷，書展主題廣場的首場沙龍《不將就的勇氣》新書分享會卻讓現場氛圍逐漸溫暖。由家事律師也是本書作者的賴芳玉與資深新聞人方念華對談，兩人以溫柔卻也直面現實的方式，從親密關係與人生反思出發，陪伴讀者在混亂與徒勞之中，重新看見自己。

賴芳玉分享多年實務經驗中，陪伴當事人走過離婚、關係破裂與人生轉折的故事。他指出，《不將就的勇氣》雖然從親密關係談起，實際上更關注自我的找尋。他提醒，不必等到關係走到盡頭，才開啟尋找自己的旅程。而是在日常生活中，就要為自己保留沉澱與對話的空間。

分享會中，方念華以書中段落為引，接連拋出關於自我、關係與選擇的提問，邀請現場聽眾將對話延續回閱讀本身。他提出：「原始的自我從來沒有消失，但為什麼我們總在沉睡？」賴芳玉則回應：「人在成長與關係之中，往往被社會與文化的雜音覆蓋」這些聲音讓人逐漸偏離自身，也變得難以真正看見自己。

這場對談也被視為兩人多年合作的延續。賴芳玉與方念華曾共同主持的 Podcast 節目《不愛就散》於去年告一段落。這次在書展舞台上再度重聚，暢談對自我與關係的體悟。賴芳玉也向現場聽眾拋出提醒，當人長期活在角色與期待之中，自我可能會慢慢走遠，但無論身處人生哪個階段，都要記得把自己喚回來。不斷地自我探問與認知，正是「不將就」最溫柔而堅定的起點。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

