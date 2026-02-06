2026台北國際書展／公視《反正你也不睡覺》節目主持人吳曉樂x陳栢青直播：探討讀空氣的能力與閱讀同理

台北國際書展直播室現場，公視讀書節目《反正你也不睡覺》將直播移至展場。主持人吳曉樂、陳栢青以《梅岡城故事》經典台詞「鑽進去皮囊裡」為引，在短短30分鐘內帶領觀眾跨越國界，從日本芥川獎得主市川沙央的《傴僂》，到普立茲獎得主莉絲蒂娜．里維拉．加爾薩的《莉莉安娜的夏天》。告訴大家讀書可以幫助讀懂空氣，引導觀眾探討同理心的本質，並大膽指出，閱讀的功能有時不在於療癒，而在於透過痛苦來理解他人的真實生活。

（左起）《梅岡城故事》、《傴僂》、《莉莉安娜的夏天》。圖／琅琅書店

在《傴僂》中，吳曉樂分享，身障主角將身體視為「出錯的設計圖」，從書中可以看到嘗試翻轉弱者形象，書中主角不甘於被視為需要被拯救的受害者，反而展現強烈的生命慾望，甚至計畫引誘照護員，挑戰社會對於障礙者的聖潔想像，尖銳批判了「紙本書優位主義」，強調電子書對身體受限者的重要性。而在《莉莉安娜的夏天》中，則撕開了墨西哥女性謀殺案背後的社會漠視，將私領域的暴力轉化為集體反思。陳栢青說明，「光是閱讀這本書，可以感受到作者如何透過寫作對抗周邊的空氣，閱讀也可以改變你身邊空氣的濃度。」

現場互動熱烈，民眾紛紛分享影響深遠的「皮囊」作品。從探討校園悲劇的《那些少女沒有抵達》、母女關係的《讓我成為你》，到被讀者戲稱為「預言書」的經典《1984》，展現了閱讀如何幫助人們在不同生命處境中讀懂社會的空氣。

《那些少女沒有抵達》。圖／琅琅書店

(左起)吳曉樂、陳栢青。圖／台北國際書展

直播間回放：

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊： 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026 閱讀泰精彩

展覽地點及時間：台北世貿中心一館（臺北市信義區信義路五段5號）

展出時間：

2/3-2/5 (週二-四) 10:00-18:00

2/6-2/7 (週五-六) 10:00-22:00

2/8(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/

