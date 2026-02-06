誠品畫廊新春鉅獻：藝術家夏陽「神門百顏」展現70載東方傳奇，巨幅毛毛人版門神鎮守迎歲

新春將至，高齡94歲藝術家夏陽3米巨幅《門神》震撼現身！誠品畫廊將於 2026年2月7日至4月4日隆重推出年度首檔展覽《神門百顏－夏陽東方傳奇70載》，呈現年逾九旬的藝術大師夏陽跨越半世紀的創作軌跡。本次展覽特別採取「雙場域」形式，不僅在誠品畫廊展出各時期珍稀作品，更提前於 2 月 2 日在誠品行旅大廳展出 3 米巨幅真跡，為春節增添濃厚藝術氣息。

圖／誠品畫廊

台灣現代藝術史傳奇團體「東方畫會」創始成員、著名的「八大響馬」之一，年逾九旬的夏陽展現無限創作生機。圖／誠品畫廊

藝術老頑童：夏陽與現代藝術傳奇

夏陽（本名夏祖湘）是台灣現代藝術史傳奇團體「東方畫會」的創始成員，與吳昊、蕭勤等人並稱「八大響馬」。他曾旅居巴黎、紐約、上海，藝術歷程是一部與當代思潮不斷對話的歷史。從早期受到抽象表現主義影響，到發展出標誌性的「毛毛人」語彙，夏陽始終保持著追求繪畫本質的堅持，被譽為藝術界的「老頑童」，筆觸間流露出對生命的透徹與豁達。

風格演變：從「毛毛人」到東方神祇

夏陽最為人稱道的風格是 1960 年代發展出的「毛毛人」。他以顫動、閃爍的線條描繪人影，捕捉都市生活的疏離與晃蕩感。移居紐約後，他將照相寫實主義轉譯為帶有速度感的疾行人影。近年來，夏陽將創作重心轉向民間信仰與東西經典的轉譯，將嚴謹的山水皴法轉化為如塗鴉般自由的線條，展現出不被形式束縛的生命力。

夏陽《門神》(右)局部細節。圖／誠品畫廊

夏陽,商人,1988,油彩/畫布,228 x 116 cm。圖／誠品畫廊

新春必看：五件傳奇畫作一次看

本次展覽適逢春節，以下五組作品絕對不容錯過：

《百顏聯作》：由多張肖像組成的代表作，也是本次展覽最重要的與規模最大的作品群。藝術家曾說：「百顏雖然各懷鬼胎，但總之有一點幽默的味道，因為不像真人嘛！」展現了夏陽對「眾生相」的既深刻且幽默的的觀察，百張各自成戲的容顏，面目多元且附有戲劇張力！

夏陽,百顏聯作,1994 - 1996,壓克力顏料、剪紙/畫布,60.5 x 45.5 cm/ each, set of 100

《百顏聯作》局部。圖／誠品畫廊

從《百顏聯作》施工上牆施工照，可見百幅作品聯展的幕後工程繁瑣，並可預期觀展時的震撼效果。圖／誠品畫廊

《門神》：高達 3 米的巨幅作品，在誠品大廳展出。就像是直接把寺廟門幅帶進展覽空間一般。夏陽將傳統民間守護神融入其獨特的現代線條，使傳統文化符碼結合他作獨特的「毛毛人」筆觸，不只具有門神形象神聖威儀，同時彰顯氣勢恢弘的視覺效果與當代感，象徵鎮守門戶、守望人間，是新春期間最有氣勢的藝術祝福。

展覽現場亦同步推出兩種尺寸的《門神》限量版畫，旨在讓這份兼具民間趣味與藝術底蘊的祝福自然地融入居家空間，成為值得長久收藏的藝術佳作。

圖1_2026年誠品畫廊首檔展覽隆重登場，2月7日起至4月4日呈獻藝術大師夏陽個展「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」。

夏陽,門神,2025,藝術微噴/畫布,190 x 108.5 cm。圖／誠品畫廊

《李下，男不整冠，女可搔首》：2024 年全新創作，此件作品首度於台灣公開亮相。夏陽幽默翻轉傳統古訓「李下不整冠」，顯現其年過九旬後隨心所欲、自在玩味的人生意境。

夏陽,李下,男不整冠,女可搔首,2024,壓克力顏料/畫布,138 x 98 cm

2024年全新創作《李下，男不整冠，女可搔首》幽默地顯現其創作70年更輕鬆恣意的心境，展現無限創作生機。

《拾穗》與《谿山行旅圖》：此兩件作品都是夏陽對東西方藝術經典名作進行轉譯創作，他以顫動線條重構米勒《拾穗》，將原作沉穩的量體轉化為輕盈氣韻；同時也透過融合剪紙拼貼與范寬《谿山行旅圖》對話，將嚴謹的皴法轉化為率性如塗鴉的線條，展現出歷經純熟技藝後「自己跟自己逗趣味」的童趣與玩心。

(上)米勒《拾穗》；(下)夏陽《拾穗》。圖／巴黎奧賽美術館、誠品畫廊

(左)范寬《谿山行旅圖》；(右)夏陽《谿山行旅圖》。圖／國立故宮博物院、誠品畫廊

2月7日至4月4日期間歡迎大眾走進誠品畫廊《神門百顏－夏陽東方傳奇70載》，感受年味、感受藝術家的幽默，同時也看見他畫筆下的獨特創作魅力！更多參觀資訊與細節詳見誠品畫廊 ESLITE GALLERY官方社群平台。

2026年誠品畫廊首檔展覽隆重登場，2月7日起至4月4日呈獻藝術大師夏陽個展「神門百顏－夏陽東方傳奇70載」，展出夏陽各時期珍貴創作，例如由百張肖像組成的代表作《百顏聯作》。圖／誠品畫廊

《神門百顏－夏陽東方傳奇70載》展覽主視覺。圖／誠品畫廊

展覽資訊 《神門百顏－夏陽東方傳奇70載》

展期： 2026/02/07–04/04

地點： 誠品畫廊（誠品生活松菸 B1）

特別展出： 3米《門神》真跡於誠品行旅大廳展出(2/2-4/4) ● 誠品畫廊 ESLITE GALLERY臉書：立即瀏覽