史博館70週年推線上展與雲端閱讀 《鳳起1955》從館徽回望博物館歷史

國立歷史博物館歡慶建館70週年，推出多項重要數位成果，包括「鳳起1955：史博的館史故事」線上展、台語數位繪本《雲遊博物館》，以及館刊《歷史文物》與學術性刊物《史物論壇：國立歷史博物館學報》全面數位化，展現史博館在展覽、典藏轉譯與研究出版等面向的創新能量，透過符合當代視閱習慣的媒介，深化文化傳播，同時實踐無紙化與永續環保理念。

史博館「鳳起1955：史博的館史故事」線上展，敘說史博館70年來的館史故事

「鳳起1955：史博的館史故事」是以史博館館史為主軸的線上展。籌設於1955年的史博館，是臺灣戰後成立的首座國家級博物館，70年來始終扮演重要的藝文推手與文化平臺角色，其發展歷程亦映照臺灣社會文化與藝術脈動的軌跡。線上展以館徽「鳳紋」所蘊含的文化意涵為引導，結合珍貴的歷史照片與淺顯易讀的敘事文字，鋪陳出一段史博館與社會大眾共同走過的70年流金歲月記憶，其中亮點如在1976年「30年來的北京人」單元中，述說了史博館自1964年獲得美國自然史博物館致贈北京人頭骨復原模型開始，至1976年開啟臺灣最早的生態情境展示「北京人生態展」並展出長達約20年的歷程；1980年「建構渡海三家」單元，則呈現史博館如何透過展覽、研究出版與文化交流推展近現代書畫藝術；而在2024年「閉館整建・啟航新篇」單元中，除了近年的硬體更新外，更以「跨・70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」延續典藏的文化意義與價值，並展望當代博物館在知識轉譯與文化連結中的多元角色與未來方向。此外，網站且設計三款不同難易度的「翻牌記憶遊戲」單元，增添互動性與參與感，讓使用者在探索館史的同時，也能寓教於樂。

1983年史博館「北京人生態展」擴充布置，是臺灣最早的生態情境展示，也成為不少人難忘的回憶。

1979年5月30日時任史博館館長何浩天(左1)偕同黃君璧(左2)與姚夢谷(左3)，於羅馬教廷廣場前致贈畫作與教宗(右1)

史博館「跨・70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」展望當代博物館在知識轉譯與文化連結中的多元角色與未來方向。

在典藏轉譯與語言推廣方面，史博館首度推出台語數位繪本《雲遊博物館》，以典藏文物為敘事素材，融合在地文化與台語語言特性，透過故事化的轉譯，結合美術設計與數位科技，打造具沉浸感的數位閱讀體驗。繪本故事以雲朵化身為貓、猴子與鹿展開，穿梭城市並遊入史博館典藏文物之中，讓靜態館藏轉化為生動敘事。《雲遊博物館》具備台語語音導讀、角色對話與簡易互動動畫功能，觀眾不再只是觀看者，而能參與、想像，並以自己的母語讀出故事。同時，配合繪本推出台語Line貼圖「吵架的雲朵小可愛」、「上班中的小陶器」及延伸閱讀影片，進一步提升台語使用的生活化與可見度。史博館表示，透過「典藏×創意×科技×教育×語言復振」的跨域實踐，讓藏品活起來，也讓博物館走進更多人的日常，落實國家語言發展與文化平權理念。

國立歷史博物館首度推出《雲遊博物館》台語數位繪本

國立歷史博物館推出台語Line貼圖「吵架的雲朵小可愛」和「上班中的小陶器」

史博館長期深耕出版工作的兩本期刊亦邁入數位轉型新階段。館刊《歷史文物》作為國內具代表性的大眾化博物館刊物，長期致力於博物館知識的記錄保存與推廣；學術性刊物《史物論壇：國立歷史博物館學報》則獲2024年國家科學及技術委員會「臺灣人文及社會科學期刊評比暨核心期刊收錄」肯定，收錄為第三級，為國內外史物相關研究成果交流的重要平臺。因應數位閱讀趨勢與減碳環保目標，兩刊自2026年起全面數位化，讓博物館研究成果與專業知識的傳播更加即時、開放且不受時空限制。

史博館館刊《歷史文物》與學術期刊《史物論壇：國立歷史博物館學報》，自2026年起全面數位化轉型

史博館表示，走過70週年不僅是回顧過往的重要時刻，更是面向未來的起點。透過多元數位媒介與創新形式，史博館持續拓展博物館的公共性與可親近性，讓藝術與文物以更多元的方式被看見、被理解、被傳遞，走進不同世代與族群的日常生活之中。