睽違10年！蜷川實花海外最大規模個展絢爛登場 結合台灣味展區最吸睛

在日本京都掀起熱潮、吸引超過25萬人次參觀的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，將於自1月/7日起正式在台北華山開幕，這不僅是蜷川實花攜手科技藝術團隊EiM的最新創作，更是海外有史以來最大規模的展出。展覽跳脫以往平面攝影的框架，將影像、裝置、光影與空間設計融為一體，呈現蜷川實花強烈又獨特的色彩美學，同時加入京都未曾展出的新增展區及台北在地元素，展覽細緻複雜的程度，更讓蜷川實花特地提前抵台佈展與監工，只為讓等待10年的粉絲能完美體驗全新的沉浸式光影藝術。

當代藝術家蜷川實花親自來台參與佈展並出席《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》開幕記者會（由左至右：特別協贊株式會社BUFFALO常務執行董事横井一紀、數據科學家宮田裕章、當代藝術家蜷川實花、主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫、主要贊助台新新光金控代表台新銀行藝術基金會執行長鄭雅麗、特別贊助中華汽車工業股份有限公司副總經理廖景雲）。圖／聯合數位文創提供

蜷川實花展於今日展覽記者會現身，表示非常開心能將最新作品帶到台北，希望透過光、影與色彩，讓觀眾在展覽中找到屬於自己的情感共鳴。蜷川實花提到：「這次展覽跟過去不同，不只有我的攝影作品，更有許多我與EiM團隊及不同領域的夥伴共同創作，像是電影燈光、美術藝術家也賦予了展覽如電影般的氛圍，我們希望讓觀眾走進展覽時，能體驗到全新且豐富的感受，同時期待大家都能抱著探險的心情，在展場中找到屬於自己的故事。」聯合數位文創董事長李彥甫則說：「蜷川實花老師在展場中拍攝許多照片都有陸續分享在她自己的社群上，還有許多台灣創作者發表了心得，都用不同角度感受這次的展覽主題，希望大家從不一樣的理解中，找到屬於自己的生命旅程。」

蜷川實花現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》 展開幕記者會。圖／聯合數位文創提供

蜷川實花非常開心暌違10年再度在台北舉辦大型個展，希望透過光影與色彩，讓觀眾在作品中找到屬於自己的情感共鳴。圖／聯合數位文創提供

八大展區震撼登場 新增展區首度曝光

本展以「彼岸之光，此岸之影」為主題，共展出八大展區，包括《生命的呼吸》、《綻放的情感》、《生命的殘骸》、《與光影共舞》、《解放與執著》、《綻放之境》、《深淵彼岸的夢》及《光之細語，色彩之夢》等主題，展覽大量使用影像作品、立體藝術裝置與革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式空間，不僅展現蜷川實花對於光影、色彩與生命的獨到詮釋，更帶給大家一場遊走光與暗、生與死、現實與夢境的旅程。

一踏入展場，觀眾首先進入《生命的呼吸》展區，透過濃烈的霓虹燈光與水箱裝置，呈現都市生命氣息，如夢似幻的光影異境，引領觀眾走進蜷川實花的奇幻世界；展區《生命的殘骸》則是未曾於京都展出現的規劃，此次於台北展覽中呈現，印有巨大花朵的布幔從天垂落而下，層層交疊出人造花殘影，觀眾行走其間，彷彿置身於新鮮花朵的「現在」和褪色花朵的「記憶」中，探討生死間的徘徊與記憶；《解放與執著》與《綻放之境》呈現蜷川實花的攝影作品，並結合精緻的複合媒材、立體裝飾藝術與空間設計，讓觀眾從不同角度欣賞蜷川美學帶來的執著與細膩；而《光之細語，色彩之夢》則全面升級，由2,000條水晶串飾構成閃耀奪目的夢幻空間，蝴蝶、花朵、愛心、眼睛及水晶在光線折射下閃爍出無數變幻色彩，宛如走進璀璨的珠寶盒，每個角度都能捕捉到獨特的光影變化。

展區《與光影共舞》一隅。圖／聯合數位文創提供

02-展區《生命的呼吸》一隅。圖／聯合數位文創提供

04-展區《生命的殘骸》一隅。圖／聯合數位文創提供

14-展區《光之細語，色彩之夢》一隅。圖／聯合數位文創提供

京都展人氣最高的展區《深淵彼岸的夢》，一踏入便被盛開的花朵包圍，濃烈絢爛的色彩在光影變化下各顯姿態，令人目不暇給；隨後映入眼簾的是由鏡面與巨型螢幕構成的720度全景空間，如雨般落下的櫻花、稍縱即逝的煙火、生生不息的蔚藍海洋等不斷變換的場景，讓觀眾彷彿走入無限延伸的深淵，沉浸在跨越生死、前所未見的彼岸世界。

10-展區《深淵彼岸的夢》一隅。圖／聯合數位文創提供

11-展區《深淵彼岸的夢》一隅。圖／聯合數位文創提供

秘遊台北 城市元素融入展區

本次展覽中，還有一個令人驚喜的小彩蛋，蜷川實花曾於半年前展覽籌備期間秘密造訪台北，深入觀光景點與日常街坊巷弄拍照取材，這些精華作品被濃縮在第一展區《生命的呼吸》中，仔細觀察投射在水箱的影像作品，能發現台北街景、寺廟與巷弄的蹤影，蜷川實花表示：「台北的寺廟兼具神聖與華麗感，與日本有著截然不同的印象，深深吸引我，除此之外，街道中同時蘊含懷舊與嶄新的氣息，處處充滿活力與能量，我很享受在這種氛圍中拍攝與創作。」

展區《生命的呼吸》中的驚喜小彩蛋，台北街景、寺廟與巷弄的蹤影進入作品中。圖／聯合數位文創提供

蜷川實花親自監修 台北站獨家限定商品

為了慶祝海外最大規模個展開幕，台北站推出多款由蜷川實花親自監修的限定商品，許多品項連日本都買不到，商品包括超實用的大容量托特包、冬日必備的保溫瓶，以及造型多變的絲巾和香氛蠟燭，還有為多雨的台北設計的長柄傘與折疊傘，最特別的是，因應蜷川實花對茶飲的喜愛，推出烏龍茶及黃梔烏龍茶兩種在地口味「烏龍茶包組」，包裝設計更融入台式傳統花布元素，呈現出蜷川美學與在地文化的跨界融合。

展覽也與全家便利商店Let's Café、Let's Tea攜手推出符合新年氛圍的絕美花影限定杯身及杯套，讓蜷川實花最具標誌性、華麗又鮮豔的花朵作品躍上杯款，並在全台店舖熱銷中，即日起至2月28日持限定合作杯身或杯套至展覽現場票亭購票，還可享450元限定優惠價（原價490元）。

15-展覽商店一隅。圖／聯合數位文創提供

16-展覽限定商品。圖／聯合數位文創提供

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》與全家便利商店攜手合作3款限定杯身（特大杯、中杯）與1款限定杯套1月7日起全台上市。圖／聯合數位文創提供

適用文化幣青春票 13~22歲買票100元超划算 數量有限

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》於1月17日盛大開展，展期至4月19日，為配合文化部推動藝文體驗向下扎根的願景，展覽適用「文化幣青春票」專案，凡全台13~22歲領有文化幣青年，至udn售票網（https://lihi.cc/L4Foe）購票，都可享文化幣100元（原價470元）購買門票，價格相當划算，張數有限，售完為止。展覽現場還特別準備了獨家小禮，凡於八大展區內拍照打卡並分享，即可獲得展覽限定貼紙，數量有限、送完為止！詳情見蜷川實花展官方粉絲專頁查詢。

展覽資訊 《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》

●展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

●展覽日期：2026.1.17 - 4.19；除夕休館

●營業時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

●官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/ninagawaeim2026