當第13生肖「貓」遇上馬年？Pinkoi 精選20件設計款紅包春聯 春節年味「馬上有感」
農曆新年進入倒數，紅包與春聯已不再只是習俗，更是展現個人品味的年度年度盛事，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi觀察到，現代消費者對於年節用品的需求已從過往的傳統大紅色系轉向個性化表達。為了打破年味千篇一律的框架Pinkoi今年從站上萬件的紅包春聯中，精選20件獨特設計款，並歸納出三大核心亮點：當「第13生肖」貓咪強勢亂入馬年、直擊人心的台式諧音梗，及精品級的質感燙金與特殊工藝。
Pinkoi致力於讓紅包與春聯化身為聚會上的話題焦點，助消費者在馬年變出別出心裁的驚喜，讓祝福不僅「馬上有感」，更充滿獨特心意！除了豐富的設計選物，Pinkoi更推出限時新春優惠，1月15日至1月22日，品味美食全館88折；1月23日至1月31日，全館一件免運，詳細活動辦法，請見活動網站。
生肖榜沒我沒關係！第13生肖「貓咪」強勢亂入馬年
誰說馬年只能有馬？在貓奴的世界裡，貓咪永遠是生肖之首，「第13生肖」專區，看設計師如何將貓與「本命馬」跨界結合，這些作品不只療癒，更滿足貓奴們在任何生肖年都要「擁貓」，讓你在馬年也能「貓（卯）起來開心」！
台灣人最愛「諧音梗」！馬年就靠這一包
諧音梗才是台灣人的過年本禮！Pinkoi今年集結萬件馬年創意，將馬字諧音發揮到極致，從直擊職場痛點的自嘲幽默，到萬用的諧音祝福，設計師們透過文字遊戲讓年味更有趣，想在馬年聚會脫穎而出？選對諧音紅包，讓你祝福送得有深度，幽默感更是不落人後！
質感「燙金」工藝紅包：紅包界的顏值天花板！
紅包不該只是裝錢的紙袋，遞出的瞬間代表著你的選物眼光與心意，今年Pinkoi精選的質感燙金系列，打破平面印刷的單調，透過設計精密的打凸與層次燙印，讓金屬光澤不再只是點綴，而是隨光影流轉間展現出精品般的細膩質感，燙金列紅包專為追求極致細節的品味人士而生，在馬年開春讓我們用觸感與視覺的震撼，完美演繹馬年的奢華風度。
特殊設計款讓祝福「立體化」，送出驚喜儀式感
創意將木質雕刻、刺繡、立體紙工藝甚至炫彩科技融入年節設計，作品模糊了紅包春聯與工藝品的界線，讓祝福不再只是過眼雲煙，而是值得被珍藏在桌邊、掛在牆上反覆欣賞的藝術品，把平凡的拜年現場變成充滿驚喜的開箱儀式！
Pinkoi品味加馬‧馭見不凡
活動資訊：
1月15日至1月22日，品味美食全館88折
1月23日至1月31日，全館一件免運
