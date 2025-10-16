臺灣首展！史博館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》克林姆真跡、60件花卉名畫燦爛來襲 早鳥票正式啟售

藝術迷引頸期盼的國際級花卉主題特展登場！奧地利國寶級美術館 維也納美景宮（ Belvedere, Vienna ） 攜手國立歷史博物館、時藝多媒體，共同推出《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》，將於 2025 年 12 月 5 日 在臺北盛大開幕。展覽集結超過 60 幅花卉藝術鉅作，橫跨 18 世紀至 20 世紀初，並帶來奧地利象徵主義大師 古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）真跡〈After the Rain〉，為臺灣觀眾首度近距離欣賞這件世界級經典。即日起推出「早鳥票優惠」，讓藝術愛好者搶先預約走入歐洲最燦爛的花卉花園。

奧地利最具代表性的國寶級美術館，收藏克林姆真跡的殿堂。（圖/文 時藝多媒體提供）

史博館 70 週年紀念 × 10 年難得一見的克林姆真跡

今年適逢 「國立歷史博物館」建館 70 週年，本次展覽亦成為館慶最具代表性的國際交流盛事。在史博館洪世佑館長親自致函美景宮館長的積極推動，以及駐奧地利臺北經濟文化代表處等單位協助促成下，成功爭取克林姆名作〈After the Rain〉來臺展出。該作品為維也納美景宮館藏重點，未來十年內將不再外借出境，此次來臺堪稱絕無僅有，也象徵著臺奧文化外交與藝術合作的新高度。

國立歷史博物館建館 70 週年。（圖/文 國立歷史博物館提供）

亮點一：克林姆真跡首度來臺亮相！

古斯塔夫・克林姆被譽為維也納分離派靈魂人物，其作品結合象徵主義與華麗裝飾，極具藝術史價值。本次展覽帶來克林姆珍稀真跡〈After the Rain〉，以細膩光影描繪雨後的詩意氛圍，展現藝術家對自然與抽象的巧妙融合。這是克林姆真跡首次於臺灣亮相，極具歷史意義。

古斯塔夫・克林姆珍稀真跡〈After the Rain〉（圖/文 維也納美景宮、時藝多媒體提供）

亮點二：維也納美景宮館藏首次臺灣亮相！

美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越八百年，收藏克林姆、席勒、馬卡特、尼格等經典大師作品。本次特展是美景宮國寶級館藏 首次於亞洲展出，其中多件作品為首次在臺亮相，堪稱藝術迷不可錯過的機會。

約瑟夫・尼格〈花束〉。（圖/文 維也納美景宮、時藝多媒體提供）

亮點三：臺灣首場國際花卉主題藝術大展

不同於以往以肖像或風景為主的展覽，本展聚焦於「花卉」這一象徵美感與生命力的題材，呈現歐洲藝術中跨越兩百年的花卉演變。從 18 世紀巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情，到 19 世紀美好年代的華麗氛圍，進而走向印象派的光影探索、維也納分離派的革新，再到現代趨勢的自由表現，觀眾將一次看盡花卉在藝術史上的演進脈絡。

法蘭茲・維爾納・ 塔姆 〈花卉、兔子與果實靜物〉。（圖/文 維也納美景宮、時藝多媒體提供） 歐嘉・威辛格─弗洛里安〈 盛開的罌粟花〉（圖/文 維也納美景宮、時藝多媒體提供）

亮點四：六大藝術時期交織歐洲百年風華 x 沉浸式體驗克林姆的夢幻花園

展覽以時間軸串聯巴洛克到分離派，六大藝術時期，完整呈現歐洲花卉藝術風格的演變。展區內特別打造沉浸式空間〈 克林姆花園 〉，以數位投影科技重新詮釋大師筆下的金色世界。

觀眾將化身為克林姆筆下的凝視者，透過他手中的「望遠鏡」窺見那片夢幻花海——光影、色彩與線條交織，構築出他筆下的精神宇宙。當觀眾步入畫面之中，現實與藝術的界線悄然模糊，彷彿真正走入克林姆的畫裡，與他一同凝視美的永恆。

想了解更多展覽資訊，歡迎大家請密切關注主辦單位國立歷史博物館、時藝多媒體官方網站與社群平台的最新消息。

克林姆〈吻〉。（圖/文 維也納美景宮、時藝多媒體提供）

克林姆〈向日葵〉（圖/文 維也納美景宮、時藝多媒體提供）

展覽資訊： 《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》

日期：2025年12月5日（五）– 2026年3月22日（日）

地點：國立歷史博物館 1F & 2F 展廳（臺北市中正區南海路49號） 票價資訊： 單人票：NT$500；優待票；NT$450；敬老票；NT$250

早鳥票：NT$299（2025/10/16 – 11/02）

預售票：NT$400（2025/11/03 – 12/04 主辦單位｜維也納美景宮 、國立歷史博物館、時藝多媒體

