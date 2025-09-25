懶人包／北藝中心10-12月：《別叫我成功》《聽說他家》《釧兒》等5大特選節目雙十節起輪番登場

深受表演團隊青睞，致力提供民眾破圈體驗的臺北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心），在2025年下半年推出特選8檔節目，從繪本、電視劇到Podcast的跨媒體改編潮，目前8-9月甫剛結束三大音樂劇音樂劇《九月啊九月》、《火神的眼淚》、《囍宴》皆已圓滿落幕，緊接在後的還有5大特選節目，一樣精彩可期！

以下整理即將於10月至12月登場五大節目《別叫我成功》、《聽說他家》、《釧兒》、《Next to Normal近乎正常》、《好餓的毛毛蟲秀》，包含特點、場次，雙十節連假將至，還沒有規劃的不妨與家人好友，一起走進臺北表演藝術中心，用劇場充實假期。

文章目錄 ❶ 《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》

❷ 《聽說他家》

❸ 《釧兒》

❹ 《Next to Normal》（近乎正常）

❺ 《好餓的毛毛蟲秀》

❶ 《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》

這不是在講鄭成功的故事，而是一段關於一對爸仔囝的愛恨情仇！

靈感源自百老匯《漢密爾頓》，歷經5年打磨，由綠光創意出品，嚎哮排演聯合製作，融合R&B、影像、網路語感與嘻哈的節奏，從臺灣歷史與家庭出發，拋出「何謂成功」的追問，節奏強烈、思辨深刻，他們的對話，彷彿成功與鄭芝龍的隔空拉扯——一邊是傳統的堅持，一邊是年輕的叛逆。

圖／北藝中心官網

《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》2024演出劇照。

——✨別叫我成功：藝術界歸來的兒子✨—— ⟢演出日期｜𝟏𝟎.𝟎𝟑(五)—𝟏𝟎.𝟏𝟐(日)

⟢演出場次｜㊄𝟏𝟗:𝟑𝟎、㊅𝟏𝟒:𝟑𝟎 / 𝟏𝟗:𝟑𝟎、㊐𝟏𝟒:𝟑𝟎

⟢演出地點｜臺北表演藝術中心 球劇場

❷ 《聽說他家》

台通粉必看！由阮劇團與超人氣 Podcast t《臺灣通勤第一品牌》（臺通）攜手打造原創舞臺劇《聽說他家》，把鄰里八卦搬上舞台！靈感來自臺通第145集節目「聽說他家」，劇中核心圍繞著一句熟悉卻模糊的開場白「聽說⋯⋯」，觀眾將在角色間的流言蜚語中，一步步揭開「他家」的荒謬真相。

節目簡介耐人尋味：「捐肝！為何而捐？」「鴿子！沒有鴿子？！」，一連串充滿想像空間的疑問與荒誕笑料，將等待觀眾進劇場一一揭曉。

圖／北藝中心官網

《聽說他家》是阮劇團攜手熱門Podcast「臺灣通勤第一品牌」推出的全新劇作。（臺北表演藝術中心提供）

——✨聽說他家✨——

⟢演出日期｜𝟏𝟎.𝟏𝟎(五)—𝟏𝟎.𝟏𝟐(日)

⟢演出場次｜㊄𝟏𝟗:𝟑𝟎、㊅𝟏𝟗:𝟑𝟎㊐𝟏𝟒:𝟑𝟎

⟢演出地點｜臺北表演藝術中心 大劇場

❸ 《釧兒》

《釧兒》十週年全新重製 重返廟埕戲台！

新版《釧兒》由《勸世三姊妹》製作團隊聯手打造，融合歌仔戲與音樂劇語言，以人鬼愛情故事探索記憶、承諾與救贖。全新重製版本回歸，結合在地廟埕文化與現代敘事，展現臺灣原創的爆發力。經典唱段〈身騎白馬〉新譯版、演出中可見廟口、香火與市井街景，藉由流行與歌仔唱腔交錯對話，唱出跨越時空的執著與眷戀，與街角美學。

圖／北藝中心官網

圖／北藝中心官網

圖／北藝中心官網

——✨釧兒✨——

⟢演出日期｜𝟏𝟏.𝟐𝟐(六)—𝟏𝟏.𝟑𝟎(日)

⟢演出場次｜㊂㊃㊄𝟏𝟗:𝟑𝟎、㊅𝟏𝟒:𝟑𝟎 / 𝟏𝟗:𝟑𝟎 ㊐𝟏𝟒:𝟑𝟎

⟢演出地點｜臺北表演藝術中心 大劇場

❹ 《Next to Normal》（近乎正常）

❝……有時近乎正常。就足夠了 ……something next to normal. Would be okay.❞

由活性界面製作帶來的百老匯搖滾音樂劇《近乎正常》（Next to Normal ），故事講述一位與躁鬱症共存的母親與其家庭所面臨的日常掙扎，該劇以搖滾樂驅動節奏，直面精神健康議題。2009年首演即獲11項東尼獎提名，隔年更因其真摯描繪心理疾病與家庭關係，成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇，更引發觀眾對自身家庭的共鳴。

圖／北藝中心官網

臺中國家歌劇院x活性界面製作《NEXT TO NORMAL 近乎正常》，攝影／林育全，圖／北藝中心

——✨Next to Normal✨——

⟢演出日期｜𝟏𝟐.𝟏𝟗(五)—𝟏𝟐.𝟐𝟏(日)

⟢演出場次｜㊄𝟏𝟗:𝟑𝟎、㊅𝟏𝟒:𝟑𝟎 / 𝟏𝟗:𝟑𝟎㊐𝟏𝟒:𝟑𝟎

⟢演出地點｜臺北表演藝術中心 大劇場

❺ 《好餓的毛毛蟲秀》

改編自全球超過1.5億冊銷量、66種語言翻譯的繪本經典！

劇中結合艾瑞克・卡爾四本經典繪本：《好餓的毛毛蟲》、《棕色的熊》、《10隻橡皮小鴨》、《好忙的蜘蛛》，三位專業演員操偶演出75隻栩栩如生的動物角色，用豐富肢體與聲音演技，將故事從書頁中搬上舞台，帶領大小觀眾穿越四個色彩斑斕的想像世界。

圖／北藝中心

圖／北藝中心

——✨好餓的毛毛蟲秀✨——

⟢演出日期｜𝟏𝟐.𝟏𝟗(五)—𝟏𝟐.𝟐𝟏(日)

⟢演出場次｜㊄㊅𝟏𝟎:𝟑𝟎 / 𝟏𝟒:𝟑𝟎 / 𝟏𝟗:𝟑𝟎㊐𝟏𝟒:𝟑𝟎

⟢演出地點｜臺北表演藝術中心 球劇場

這五部風格迥異、話題滿滿的作品，從社會寫實到奇幻童趣，從家庭療癒到跨文化愛情，帶來最完整的觀劇體驗。邀請觀眾攜伴同行，把今年的雙十連假，留給舞台與故事的魔力。更多劇目資訊與動態請至北藝中心官網、社群平台查詢。

圖／琅琅悅讀繪製，資訊來源：北藝中心