臺史博「寫生的故事」特展結合走讀旅行 走進陳澄波時代風景

國立臺灣歷史博物館（臺史博）「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，以細膩的敘事視角和豐富的文物展示，帶領民眾走進藝術家的日常生命風景。為了呼應展覽呈現陳澄波生活化的一面，臺史博於自9月起推出「走進寫生現場」小旅行暨集章活動，搭配精心製作的「小旅行手冊」，規劃多條深度體驗路線，並串連嘉義與臺南兩地眾多的合作品牌，民眾於12月31日前共同響應集章活動，還可兌換限量好禮。臺史博首先將於9月21日、10月18日在嘉義舉辦兩場示範小旅行，邀請民眾同遊古城的文化地標與隱藏秘境，尋訪畫中故事。

臺史博x下港女子 不只走入展場更要深度體驗臺南、嘉義之美

臺史博特別製作「走進寫生現場」小旅行手冊，將展覽視角延伸至現場街區，邀請《裏嘉義》作者下港女子擔綱攝影與撰稿，民眾可依循手冊推薦的景點與路線漫遊嘉義與臺南並響應集章活動。

10月份將由下港女子擔任引路人，邀請觀眾一起走進陳澄波的寫生現場

首波嘉義場小旅行：在地引路人 邀你共赴歷史與人文對話的秋日盛宴

如今在嘉義，許多陳澄波畫作中的場景已不復存在，只能在畫作裡重見舊日時光。首波嘉義示範場小旅行，除搭配「小旅行手冊」以今昔對照的方式呈現歷史的重量與變遷，更邀請兩位嘉義在地引路人──陳俊文、下港女子，以不同世代的眼光，帶領民眾走進嘉義的街頭與畫家的世界：

• 9月21日：「老友𨑨迌的好時光」 跟著嘉義囝仔陳俊文走訪文化景點

由《嘉義小旅行》作者陳俊文以台語分享陳澄波的故事，並展開畫都的實地探索，這場小旅行也特別適合樂齡旅人參加。

• 10月18日：「畫裡的日常」 跟著下港女子「藝」起品味日常

「畫裡的日常」小旅行由《裏嘉義》作者下港女子，帶領 Z 世代旅人進入陳澄波的藝術世界，並藉由藝術家的畫筆，重新認識嘉義的風土人情，感受藝術如何融入日常，成為生活的一部分。

兩場小旅行皆安排於臺史博觀賞特展後前往嘉義，中午於嘉義「J-Biiru嘉啤酒餐酒館」品嚐以畫名入菜的限定料理，包括〈初秋〉白醬鹹豬肉義大利麵、〈琳琅山閣〉炸物小拼盤、〈夏日街景〉油蔥舒肥雞胸肉等，將藝術化為一道道餐桌上的驚喜。餐後，旅程將延伸至嘉義街頭與巷弄，走訪那些曾在畫布上留下身影的寫生場景，從作品「嘉義街外」的垂楊路與國華街口到「溫陵媽廟」，再到「陳澄波故居」感受畫家當年的生活足跡，最終在閃耀夕陽餘暉的「嘉義公園」結束旅程，畫下詩意的句點。

陳澄波畫作《嘉義街景》1934_私人收藏。鄰近嘉義圓環的樣貌（攝影由下港女子提供）

陳澄波畫作《初秋》1942_私人收藏。從陳澄波故居2樓外的風景，故居現址位在熱鬧的蘭井街上（攝影由下港女子提供）

第二波臺南小旅行：保存與延續的藝術共鳴

臺南小旅行則以「保存與延續」為旅程主軸，由致力於推廣臺灣歷史文化的聚珍臺灣總監王子碩擔綱。此外，手冊推薦景點包括熱蘭遮城（今安平古堡）、臺南地方法院（今司法博物館）、臺南公會堂（今吳園藝文中心）與孔廟等，都是陳澄波重要取景以及走訪的地點。這些老古蹟至今仍屹立府城中，民眾可在今日的光景裡，與百年前的畫作、影像疊合，感受藝術與生活跨越世代的共鳴。

嘉義 × 臺南 打造生活即藝術的跨城合作

本系列「走進寫生現場」小旅行暨集章活動，串連嘉義與臺南兩地眾多合作品牌，共同營造跨越城市的文化旅程。活動期間自9月9日起至12月31日，民眾可於臺史博或嘉義、臺南合作據點索取專屬小旅行手冊，安排一場屬於自己的深度文化探索之旅。無論是跟隨導覽，或是自由探索，都將是一場豐富心靈的藝術盛宴。集章活動合作品牌陣容堅強，在嘉義除了J-Biiru嘉啤酒餐酒館以畫作入菜打造味覺體驗外，還有隱身於嘉義公園史蹟資料館、充滿懷舊氛圍的昭和十八 J18 咖啡廳，以及昭和J11咖啡館與嘉義之森Jmori，帶領民眾重溫畫家筆下的生活情境，凡持「寫生的故事」特展票根親臨以上店家，即享優惠價格。

於臺南與嘉義兩地皆有據點的秘氏咖啡，則以獨特空間氛圍參與合作，讓遊程更添文藝質感。旅宿方面，臺史博攜手嘉義智選假日酒店、嘉義兆品酒店與臺南晶盈親旅大酒店，民眾在探索城市之餘，也能在舒適的空間中體驗藝術氛圍。手冊中所有合作地點皆有參與「集章活動」，民眾只要沿著推薦路線探訪藝術家筆下的寫生地景，並完成包括臺史博「寫生的故事」特展等五處集章，即可兌換由島座設計的聯名茶盒。茶盒精選阿里山烏龍與日月潭紅玉兩款茶葉，象徵陳澄波畫作中常見的山水意象；包裝結合「藏畫」概念，外盒宛如畫框，中央線稿重現陳澄波自畫像，只要完成集章，即可將藝術與茶香的餘韻一同帶回，為這趟旅程留下美好的紀念。更多活動詳情可見臺史博官網或臉書社群查詢。

臺史博x島座SHIMAZA「陳澄波自畫像聯名茶盒」精選阿里山烏龍與日月潭紅玉兩款茶葉，象徵陳澄波畫作中常見的山水意象；包裝結合「藏畫」概念，外盒宛如畫框，中央線稿重現陳澄波自畫像，只要完成集章，即可將藝術與茶香的餘韻一同帶回，為小旅行遊程留下美好的紀念。