雜誌公會「AI賦能多媒體高效工作坊」重磅師資教你快速產製圖文、影音

面對 AI 資訊爆炸與工具快速迭代，台北市雜誌商業同業公會將於 2025 年 10 月 2 日舉辦「AI賦能多媒體高效工作坊」，旨在幫助從業人員與學術研究人員高效運用 AI 工具，提升內容產製效率。

三位重磅師資傳授心法：

本次工作坊邀請了三位業界專家擔任講師：《關鍵評論網資深編輯丁肇九》將從媒體人的角度，分享如何善用 AI、洞悉趨勢，避免被取代，並探討AI對內容創作帶來的挑戰與啟發；《cacaFly 聖洋科技資深經理張絡迪》將帶你實際操作全台唯一全中文介面的影音生成工具—Alchemy，以及Canva Magic Studio等工具，快速掌握從文字到視覺的AI生成技巧，高效產出高品質內容；《台灣 ETF 投資學院創辦人李柏鋒》將聚焦 NotebookLM，教你如何打造個人專屬的AI智慧中樞，將資料、訪談逐字稿、金句摘要等快速轉化為洞見，提升內容轉化效率。

此次課程設計不僅涵蓋趨勢洞察，更側重實戰操作，目標是讓學員在一天的時間內，掌握從文案、圖片到影音的一站式 AI 解決方案，將時間與精力聚焦於更具價值的創意發想，強化媒體人的核心競爭力，從容應對數位時代的挑戰。

即日起至9/18(四)止，本課程特別提供早鳥優惠價，三人以上團體報名可再享九折優惠，名額有限，額滿為止！詳情見 線上報名網址 查詢。