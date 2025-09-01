奈良美智、鹽田千春都來了！高美館「快樂島」打造跨國當代藝術夢境 以動漫反思當代社會

高雄市立美術館推出全新展覽《快樂島－日常的史詩》，匯聚來自日本、韓國的25位重要當代藝術家作品，展期自8月30日至11月30日。展覽靈感源自法國印象樂派作曲家德布西1904年創作的鋼琴獨奏曲《快樂島》，以音樂營造的夢境、自由與渴望為主軸，透過繪畫、雕塑、裝置等多元媒材，探索奈良美智、鹽田千春、宮島達男、金昌烈等重量級藝術家如何描繪現實與幻象之間的情感歸屬。

「我們都在尋找，並建構自己的快樂島。」高美館館長顏名宏表示，在科技高速發展、資訊不斷湧入導致變動與裂隙叢生的當代社會中，人們開始思考如何航向屬於自己的快樂島。藝術如同一艘小船，承載著藝術家的記憶、夢境、物質、身體與精神狀態的詩性探索，朝著心中的庇護所航行，也為觀眾帶來重新感知世界、理解自身、啟動想像的契機。

高美館《快樂島－日常的史詩》透過繪畫、雕塑、裝置等多元創作媒材，展開藝術家對記憶、夢境、身體與精神狀態的詩性探索。 高美館《快樂島－日常的史詩》展場一隅，圖為朴成泰以鋁絲網為媒材創作的《天界之花》系列作品。

顏名宏特別感謝山藝術文教基金會慷慨出借豐富的日韓藝術家收藏，以及韓國國立現代美術館策展人為韓國藝術家創作提出的精闢解析，深化高美館國際策展實踐的厚度。高美館致力打造連結世界、回應時代的文化平台，同檔期的研究型展覽《眼球世代藝術奇譚》呈現臺灣藝術家如何將動畫、漫畫及電玩元素轉化為當代美學語言。而《快樂島－日常的史詩》作為平行展覽，以日韓當代藝術為對照，探索跨世代亞洲藝術家多元的視覺語彙，邀請觀眾在藝術的流動中暫時迷航，遇見心中那座尚未命名的快樂島。

展場一隅。圖／高美館臉書

高美館《快樂島－日常的史詩》展出崔大衛以狂放筆觸捕捉情緒的系列作品。

《快樂島－日常的史詩》策展人暨高美館展覽部主任曾芳玲指出，本展匯聚天野喜孝、崔大衛、日野之彥、稻葉友宏、金玄植、金昌烈、金准植、權奇秀、李容德、李東起、松浦浩之、三島喜美代、宮島達男、三宅一樹、村上早、奈良美智、西野康造、西澤千晴、吳蓮花、大橋博、朴成泰、鹽田千春、高木紗惠子、土屋仁応、山本麻友香等25位大師作品。這些作品透過童幻視角回應成人世界的矛盾與脆弱、以物質雕塑書寫記憶與時間的流逝，或藉由動漫與流行文化反思當代社會，共同建構出一座詩意而多元的「快樂島」。

奈良美智（NARA YOSHITOMO），黃色女孩 Girl in Yellow，65x65cm，油彩、畫布，1995 天野喜孝（AMANO YOSHITAKA），行動 2 Move No.2，100 x 120 cm，壓克力彩、鋁板，2006

高美館《快樂島－日常的史詩》展場一隅，圖為鹽田千春作品《生存的狀態（洋裝）》。

李東起（LEE DONG-GI），《阿童木老鼠 - 熱氣球》，2007，壓克力彩、畫布 。圖／高美館臉書 高美館《快樂島－日常的史詩》展場一隅，圖為權奇秀作品《紅森林 - 走在月亮上》。圖／高美館臉書

高美館《快樂島－日常的史詩》展場一隅，圖為西澤千晴的彩繪陶雕作品《父親的每一天》。

《快樂島－日常的史詩》自8月30日起至11月30日於美術館104-105展覽室展出，並於9月27日、10月25日、11月29日下午2時舉辦專家導覽，分別由高美館策展團隊與胡氏藝術執行長胡朝聖主講，帶領觀眾放下日常框架，在藝術引領下探索當代社會的焦慮、希望、夢境與未來。更多展覽資訊，敬請鎖定高美館網站公告(http://www.kmfa.gov.tw)，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

高美館《快樂島－日常的史詩》匯聚25位日韓當代藝術家之作，以多元藝術語彙探索當代社會不同面向。

《快樂島》主視覺。