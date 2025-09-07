國美館「履痕深烙」聚焦席德進早期創作　深掘多重文化養成的生命軌跡

由文化部所屬國立臺灣美術館（以下簡稱國美館）主辦、席德進基金會協辦的「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡, 1943-1966」，自8月23日起於國美館展出，至今已吸引眾多藝術愛好者前來參觀。本展透過百餘件席德進的油畫、水彩、素描，及其日記、書籍與私人收藏，帶領觀眾回望這位藝術家早期的探索歷程，感受其從杭州、來臺到赴美歐遊的多重文化養成與風格轉變。

國美館「履痕深烙」展場空間。圖／國美館臉書

關於席德進

席德進（1923-1981），生於四川，1943年考入杭州國立藝專，受林風眠、吳大羽等師承啟發，奠定其東西方並融的藝術基礎。席德進在1948年來臺後，面對陌生的土地與社會巨變，選擇走入自然與日常，重新摸索色彩與筆觸，逐步形成獨特的藝術語彙，他不僅是戰後藝術界重要的行動者，也曾投身藝術教育與展覽推廣，對臺灣現代藝術發展影響深遠。其作品兼具強烈個人色彩與社會關懷，被譽為「戰後臺灣現代美術的核心人物」。

國美館「履痕深烙」展場空間。圖／國美館 席德進，〈紅衣少年〉，油彩、畫布，90.0 x 64.5 cm，國立臺灣美術館典藏

本次特展「履痕深烙」亮點

本展以「履痕深烙」為題，象徵他在藝術與人生道路上的深刻印記，並透過六大子題呈現──包含「回望與反芻」、「建立繪畫的肌理和骨架」、「初嚐有望的藝術家生涯」、「席德進與抽象畫」、「席德進與普普藝術I融合民間傳統文化」、「席德進與普普藝術II建築意象」，完整1943-1966年間風格的多次嘗試及轉變。

展出作品多元且完整，除了館藏外也有收藏家提供珍貴文物借展，並有來自北美館與史博館的作品，包括風景畫、人物畫、抽象畫等，涵蓋鄉土人物、日常民俗生活、街景、建築等題材。

國美館「履痕深烙」展場空間。圖／國美館

席德進，〈女同學像〉，1950，油彩、畫布，61.0 x 52.0 cm，國立臺灣美術館典藏

國美館「履痕深烙」展場空間。圖／國美館

席德進，〈廟〉，待考，水彩、紙本，72.0 x 62.5 cm，國立臺灣美術館典藏

席德進，〈船〉，水彩、紙本，34.0 x 45.3 cm，國立臺灣美術館典藏

席德進，〈農舍〉，水彩、紙本，27.5 x 39.5 cm，國立臺灣美術館典藏

席德進，〈廟〉，油彩、麻布，90.3 x 90.0 cm，國立臺灣美術館典藏

席德進，〈媽祖〉，油彩、畫布，61.0 x 61.0 cm，國立臺灣美術館典藏

國美館說明，席德進是一位極具個人色彩與生命力的藝術家，他的創作反映出掙扎與自由並存、孤獨與熱情交織的生命狀態，透過此次展覽，希望讓更多人認識這位「寂寞的旅行者」，感受他生命與藝術深刻而動人的篇章。策展人楊永源特別透過席德進的日記研究，揭示他面對孤獨與迷惘時的內心書寫，讓觀眾得以看見一位青年藝術家自我懷疑與堅持的真實面貌。國美館亦指出，本展不僅是藝術史的回顧，更讓觀者思索藝術如何映照個體生命，以及時代如何塑造藝術。

席德進，〈街景〉，水彩、紙本，56.2 x 77.6 cm，國立臺灣美術館典藏 席德進，〈紐約街〉，水彩、紙本，57.0 x 39.5 cm，國立臺灣美術館典藏

席德進，〈抽象畫(編號89)〉，油彩、麻布，41.0 x 48.0 cm，國立臺灣美術館典藏 席德進，〈抽象畫(編號29)〉，油彩、畫布，53.0 x 65.0 cm，國立臺灣美術館典藏

觀展更升級：搭配VR、書展與聯名文創周邊

「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡, 1943-1966」即日起至12月7日於國美館101展覽室展出，國美館同步推出 VR藝廊常設展《凝視臺灣的山水與本土風情 開創水墨現代化─席德進》，透過360度沉浸式體驗再現席德進筆下的臺灣風景與現代水墨探索，實現實體與虛擬的雙重觀展感受。此外，國美館一樓藝術圖書中心也策畫席德進書展，展示相關叢書提供大眾更全面的藝術探索，以及推出席德進聯名瓷器與多款文創商品，邀請大眾走進席德進多彩而深刻的藝術世界，也能把他的美學感動帶回日常生活。

國美館藝術圖書中心之「展覽看我：履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡, 1943-1966」。圖／國美館臉書 「席德進-永恆風華馬克杯」。圖／取自瓷林公司官網

展覽資訊： 「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡, 1943-1966」

時間：即日起至12月7日，週二至週五09:00-17:00、週六及週日09:00-18:00（每週一休館）

地點：國立臺灣美術館101展覽室（臺中市西區五權西路一段2號） 「凝視臺灣的山水與本土風情 開創水墨現代化─席德進」

時間：常態型展出

地點：國立臺灣美術館 2樓VR藝廊 「藝書漫讀-從展覽走向書架，從閱讀走進美感：席德進」

時間：114年9月11日（四）、114年9月26日（五）15:00~16:00

地點：國立臺灣美術館 1樓大廳休息區 藝術圖書中心

「履痕深烙：席德進早期的生命和藝術軌跡, 1943-1966」，自8月23日起至12月7日，於國美館展出！圖／國美館