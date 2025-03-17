佛光山「法華經特展」破60萬參觀人次 故宮明年將推「喜馬拉雅」佛教藝術特展引期待

國立故宮博物院的「《法華經》及其美術」特展，2022年於南部院區展出時受到熱烈迴響，去（2024）年9月6日移師高雄佛光山佛陀紀念館展出，截至昨（16）日展覽最後一天，總計突破60萬參觀人次。

《法華經》自西元3世紀傳入中國，所描述的故事膾炙人口，是創作的好題材，因此產生大量宗教藝術作品。敦煌藏經洞所發現的中古時期寫經中，《法華經》數量最多，而故宮典藏各朝佛經中《法華經》也占最多數。相較於前兩年特展，移師佛光山佛陀紀念館的展覽更著重於展品與經典的連結，展品回到佛教社群中，產生了更大的傳播與影響力，展出半年即締造60萬人次蒞臨參觀。

故宮法華經特展移師佛光山佛陀紀念館，半年突破60萬參觀人次

故宮法華經特展移師佛光山佛陀紀念館，半年突破60萬參觀人次

故宮蕭宗煌院長表示，法華經特展受到熱烈支持感到很欣喜。故宮於2023年和財團法人人間文教基金會簽署合作意向書，陸續展開展覽、學術研討會和出版圖錄等各項合作交流。本次移師佛光山佛陀紀念館的展覽能受到廣大歡迎並圓滿落幕，蕭院長感謝佛光山參與的工作人員，也特別感謝高雄市政府警察局於展覽期間調派警力24小時守護文物安全。

故宮南院表示，法華經特展雖然結束，佛教藝術的研究與策展將不會間斷。目前正積極策劃2026年的「喜馬拉雅」主題特展，陸續向國外博物館洽談合作中。喜馬拉雅山為世界最高的山系，也是世界三大信仰重地，喜馬拉雅地區的喀什米爾、尼泊爾、西藏、不丹…等擁有豐富的佛教藝術，其精神世界的神秘面紗等待於明年展覽中揭示。

故宮法華經特展移師佛光山佛陀紀念館，半年突破60萬參觀人次

故宮南院表示，法華經特展回到佛教社群中展出，產生更大的傳播與影響力

另外，故宮南院「佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美」的常設展廳中，有文化部指定為「國寶」的藏文寫本《龍藏經》，共有108函，以每3個月換一函持續展出中，歡迎蒞臨故宮南院親睹歷來最華麗的《龍藏經》。

文化部指定為「國寶」的藏文寫本《龍藏經》以每3個月換一函持續於故宮南院展出中

展覽資訊： 佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美

時間：常設展覽

地點：國立故宮博物院南部院區 3F S303展廳

故宮南院常設展「佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美」主視覺。圖／故宮南院官網