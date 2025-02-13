畫廊協會公布2025年計畫大公開！3大藝博會鎖定「平等與多元包容」為核心

2月10日社團法人中華民國畫廊協會（以下簡稱畫廊協會）於媒體茶敘分享2025年的工作計畫，四大計畫包含協會會所落成、即將啟動的藝術管理學院，以及接下來北中南三場藝博會與台北藝術週宣布將瞄準「平等與多元包容」為核心主題，不斷地深化藝術市場的連結與影響，讓藝術的價值不僅限於展示與收藏。

畫廊協會邁向新里程碑：新會所落成、藝術管理學院啟動，推動產業共學與多元藝術發展

社團法人中華民國畫廊協會將於2025年迎來全新氣象，透過嶄新會所的落成，全面強化視覺藝術產業的專業發展與人才培育。於此同時，2025年的三場藝術博覽會與台北藝術週將以「平等與多元包容」為核心主題，呼應國際當代藝術趨勢，深化藝術市場的連結與影響力。 2024台北藝博會現場。

畫廊協會新會所落成 提供產業專業交流空間

畫廊協會新會所即將於2025年2月17日正式啟用，新址位於台北市大安區復興南路二段268號10樓，鄰近科技大樓捷運站、北師美術館及台大校園，地理位置優越。這項遷址計畫歷經一年半時間，並由第15屆理事長張逸羣、第16屆理事長陳菁螢及兩屆理監事團隊共同推動完成，象徵協會邁向更專業化與國際化的發展。

全新的會所位於獨立樓層，空間規模相較於原光復南路舊址提升將近80%的空間，因此除了作為秘書處的日常辦公場所，更增設兩間大型對外會議室，提供會員、藝術產業專業人士舉辦會議、講座與交流活動的場地，打造台灣藝術產業共享資源的嶄新平台。

畫廊協會理事長陳菁螢（中）在新春媒體茶敘上為大家介紹2025年度畫廊協會規劃。圖／社團法人中華民國畫廊協會提供

畫廊協會藝術管理學院 建立視覺藝術產業的人才培育搖籃

面對視覺藝術產業專業藝術經紀人才不足的挑戰，畫廊協會研擬在新的會所啟動藝術管理的實際操作課程，針對畫廊同業、藏家與藝術愛好者，開設一系列產業共學與藝術講堂，透過協會多年累積的實戰經驗與國內外人脈資源，培養新世代藝術市場專業人才。

課程內容預計涵蓋四大核心領域，包含產業政策解析——剖析藝術市場相關政策與產業發展趨勢，掌握國際藝術市場脈動——探討國際藝術市場動態，提升產業競爭力。向下扎根藝術史教育——提供國內外藝術史知識，提升專業鑑賞能力，促進藝術收藏與修復——涵蓋藝術品購藏、保存與修復等實務議題。

希望畫廊協會能夠在搬遷新會所之後，擴大協會的工作量能，進一步推動產業專業度的提升，也為藏家與藝術愛好者提供更全面的藝術知識，促進市場的長期發展。

2025年藝術博覽會主題：「平等與多元包容」

2025年藝術博覽會將以「平等與多元包容」為隱性的概念，回應全球當代藝術關注的社會議題。透過不同文化、身份與觀點的藝術表現，探討藝術在多元社會中的角色，並強調台灣獨特的歷史脈絡與文化融合。

畫廊協會一年舉辦3個藝術博覽會，深耕台南與台中多年，2025年希望可以延續「台北藝術週」將藝術與城市風土結合的精神，深耕地方藝術社群，強化與在地藏家的聯繫，並推動藝術教育與跨界合作，促成產業的良善循環。「飯店型博覽會」的策展模式也將進一步深化異業結盟，拓展更多藝術市場的可能性，讓藝術融入更多元的生活場域。

2024台北藝博會現場。

深化產業發展 共創藝術市場新未來

透過新會所的啟用、藝術管理課程，以及三場藝術博覽會與台北藝術週的推進，畫廊協會將持續深化藝術產業的專業化發展，並促進國內外藝術市場的連結。我們不僅要為畫廊業界與藝術愛好者打造更具資源共享與學習交流的平台，更期望台灣藝術市場能在多元文化的交織中展現獨特價值，與國際藝術生態並駕齊驅。

未來，協會將積極拓展跨界合作，串聯藝術、科技、文化、商業等多元領域，讓藝術的價值不僅限於展示與收藏，更能融入社會發展與生活脈絡，促成產業更蓬勃的成長動能。

畫廊協會新春媒體茶敘現場。圖／社團法人中華民國畫廊協會提供