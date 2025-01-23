「動漫嘉年華」台中PARK2草悟廣場 人氣動畫《進擊的巨人》、《膽大黨》周邊限時熱賣

2025年的春節假期動漫迷有新去處！木棉花與宅一番攜手於台中PARK2草悟廣場推出專為動漫粉絲打造的「動漫嘉年華」綜合動漫快閃店！活動於2025年1月17日至3月9日熱鬧開跑，邀請粉絲們一同沉浸於動漫的奇幻世界，享受購物與互動的雙重樂趣。

四大人氣動漫作品合影區

「動漫嘉年華」快閃店現場設有四大超人氣動漫作品的合影區，帶來零距離的互動體驗。入口處率先迎接粉絲的是2024年熱播的《膽大黨》與《葬送的芙莉蓮》1:1比例人氣角色展示；緊臨著是以《SPY×FAMILY 間諜家家酒》佛傑一家為主題的嘉年華風合影區；還有劇場版現正熱映中的《進擊的巨人》，將帶粉絲重溫前三季特色造景，粉絲可安心坐在里維兵長與艾連守護的場景中拍照，體驗震撼又安心的互動樂趣；快閃店後方還有各大熱門作品的精美海報，供粉絲欣賞及合照。

五款限量福袋接力開賣

木棉花與宅一番精心推出五款限量福袋，滿足粉絲不同需求。1/17首先推出經典神作《進擊的巨人》劇場版粉絲必收珍藏組；《SPY×FAMILY間諜家家酒》則帶來可愛實用兼備的新品彭德頸枕組；1月23日起，由《膽大黨》的高速婆婆行李箱貼組接力販售，還有《葬送的芙莉蓮》的經典寶箱怪暖手枕組開放預購，五款福袋售價僅788至880元，數量有限，售完為止！無法親臨現場的粉絲也可透過木棉花樂園官方購物網站、木棉花蝦皮商城，以及木棉花台北地下街門市同步搶購部分款式福袋（販售款式依各購物平台與門市公告為主）。

木棉花X宅一番「動漫嘉年華」綜合動漫快閃店，2025年1月17日至3月9日台中PARK2草悟廣場登場！

動漫嘉年華快閃店入口

動漫嘉年華快閃店互動合影區

動漫嘉年華快閃店互動合影區

獻出你的銅板吧！多款熱門作品卡片機、拍貼機

活動現場設置多款人氣作品卡片機，包括《進擊的巨人》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《WIND BREAKER 防風少年》、《葬送的芙莉蓮》等，讓粉絲盡情蒐集隨機造型收藏卡。此外還有拍貼機，可以捕捉粉絲與經典角色的專屬瞬間，留下珍貴回憶！

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《WIND BREAKER 防風少年》、《葬送的芙莉蓮》卡片機

《進擊的巨人》卡片機

新春假期最佳去處，動漫粉絲不容錯過！

今年春節，邀請粉絲蒞臨台中PARK2草悟廣場參加「動漫嘉年華」。無論是限量周邊、驚喜優惠，還是與角色零距離的互動拍照，都將讓你感受滿滿的動漫魅力！活動詳情請持續關注木棉花社群平台與官方購物網站。

《進擊的巨人》福袋

《SPY×FAMILY間諜家家酒》福袋

《膽大黨》福袋

《葬送的芙莉蓮》福袋

動漫嘉年華快閃店獨家滿額贈活動

動漫嘉年華快閃店限量加價購活動

快閃店資訊 「動漫嘉年華」快閃店日期：2024/1/17(五)～2025/3/9 (日)

地點：台中PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號1樓）

營業時間：每日12:00-21:00（公休日：除夕1/28公休）

木棉花台北地下街門市：台北地下街1號廣場（近捷運北門站Y25出口）

木棉花X宅一番「動漫嘉年華」綜合動漫快閃店，2025年1月17日至3月9日台中PARK2草悟廣場登場！