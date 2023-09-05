文化部第45次「中小學生讀物選介」獲選書 博客來線上書展一次看

文化部與博客來網路書店合作辦理第45次「中小學生讀物選介」獲選書線上書展，展期自9/1至10/15，邀請多家獲選書出版社一同參展，打造最完整的兒童、青少年好書選購專區。對應評選方式將獲選書分為八大類，從圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書與工具書、漫畫到雜誌，均一覽無遺，更特別依照書籍適讀年齡分為六區，無論是家長或小讀者，都能在網站中輕鬆選購「學齡前」、「國中小」或「高中職」的豐富讀物。

此次線上書展延續去年展出方式，並圍繞今年評選活動主題「讀之冒險」，蘊含知識冒險、書海遊歷之寓意，強調透過閱讀的持續發生，兒童及青少年能不斷汲取新知，開拓閱讀的視野與樂趣。由活動官網公告之評選報告得知，本屆評選相當重視獲選書單應立基於「土地的關懷」，以展現臺灣多元族群的歷史文化，及促進國家語言的傳承、復振及發展。許多書籍選題更包含了近年被關注與討論的議題，例如：族群、性別、環境永續、AI、霸凌等，關懷青少年身體遭遇與心靈感受之佳作也有不少，嚴肅的事透過作者溫暖、精準的圖文娓娓訴說，期盼讀者能因為閱讀而感到被同理與共鳴。

此次參展書籍包含了繪本、散文、小說、詩集、劇本等多元創作體裁，除了紙本書外，也包含電子書參展，參展好書7折起。

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