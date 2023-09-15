張吉安、張徐展合體「世界民族電影節」 奇風藝俗大吹南洋風

由文化部蒙藏文化中心主辦的「2023世界民族電影節」，今年破天荒瞄準世界民族風俗奇觀，推出「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」單元，將放映5部風格各異的民族電影試膽觀眾。除囊括講述輪迴之道、入選今年柏林影展的西班牙及寮國電影《轉生幻夢》（Samsara）；改編驅魔奇情、笑爆全球觀眾獎的愛爾蘭電影《通靈駕訓班》（Extra Ordinary），以及洞悉命運不可逆、與「魔鬼」糾纏的義大利電影《願望咖啡館》（The Place）。最特別的是，兩位金馬獎得主張吉安、張徐展作品《南巫》、《熱帶複眼》這次將合體同場放映。張吉安是驅魔解降師之子、曾榮膺第57屆金馬獎最佳新導演，張徐展則為紙紮藝術掌門人、去年勇奪第59屆金馬獎最佳動畫短片，一劇情、一動畫大吹南洋風，詮釋馬來西亞鄉野傳奇各擅勝場，一起欣賞樂趣加倍。「2023世界民族電影節」將於9月15－24日於台北、台中、嘉義及高雄四地舉行，總計19部電影、56場放映免費以饗觀眾。

出身紙紮世家的藝術家張徐展，以傳統紙紮工藝結合逐格動畫拍攝出這部17分鐘的《熱帶複眼》。該片揉合台灣藝陣舞蹈，重新演繹馬來西亞民間故事「鼠鹿過河」，引領觀眾從蒼蠅的複眼視角，觀看紙紮動物「鼠鹿」如何閃避兇猛鱷魚，穿越危險湍急河流的故事。除榮獲去年金馬獎最佳動畫短片，勇奪今年金穗大獎，驚艷日本城市藝術節，更榮獲薩格勒布國際動畫影展（Animafest Zagreb）評審特別推薦獎。張徐展今年並獲頒總統文化獎青年創意獎。

《南巫》《熱帶複眼》雙金聯映《轉生幻夢》度亡經解碼輪迴之謎

父親是驅魔解降師的大馬導演張吉安，則以降頭電影《南巫》，一舉勇奪金馬獎最佳新導演，以及國際影評人費比西獎、奈派克獎和亞洲電影觀察團推薦獎等4座大獎。電影《南巫》改編自張吉安父親遭人下降頭的真實事件，劇情描述馬泰邊界的象嶼山村落，丈夫和鄰居爭吵後，突然口吐血釘、被下降頭，妻子只得求助民間信仰、拯救性命垂危丈夫的故事，一探當地人界、神界與巫界的交會傳奇。張吉安為當前大馬影壇最被看好的華語導演，他的新案《金蘭荖葉》勇奪去年金馬創投會議「百萬首獎」，他的新作《五月雪》更獲選今年威尼斯影展「威尼斯日」競賽片。

「2023世界民族電影節」大吹南洋風，除有張吉安《南巫》、張徐展《熱帶複眼》雙金合體放映，更選映由西班牙導演路易斯帕提諾（Lois PATIÑO）執導、入選今年柏林影展的寮國靈異片《轉生幻夢》。劇情描述一個年輕男子為人生即將結束的老婦誦唸「西藏度亡經」時，竟發生一連串靈異奇事，闡述生命即將滅熄之際，其實是另一場新生的開啟。全片靈氣超凡、聲光流轉，似冥想、如幻境，引領觀眾一窺生命與萬物之間，解讀充滿辯證與哲思的輪迴密碼。「2023世界民族電影節」總計規劃「奇風藝俗—天靈靈地靈靈」、「民族大觀－穿梭幸福」、「自由振翅—人權正發聲」以及「與神同行—心天堂樂園」等四大單元，總計19部電影、56場放映以饗觀眾，將於9月15日展開。

《南巫》一探馬泰邊界的象嶼山村落人界、神界與巫界的交會傳奇。圖／海鵬影業

《南巫》改編自張吉安父親遭人下降頭的真實事件。圖／海鵬影業

《熱帶複眼》勇奪第59屆金馬獎最佳動畫短片。圖／海鵬影業

《熱帶複眼》揉合台灣藝陣舞蹈，重新演繹馬來西亞民間故事「鼠鹿過河」。圖／海鵬影業

《轉生幻夢》描述年輕男子捧著西藏神祕典籍〈度亡經〉，為人生即將結束的老婦誦唸，發生一連串靈異奇事。圖／海鵬影業

「2023世界民族電影節」大吹南洋風，選映西班牙導演路易斯帕提諾（Lois PATIÑO）執導、入選今年柏林影展的寮國靈異片《轉生幻夢》。圖／海鵬影業