宮崎駿新動畫《你想活出怎樣的人生》上映 木村拓哉驚喜配音

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」在日本上映，影迷拿手機拍下海報畫面。（路透）
宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」在日本上映，影迷拿手機拍下海報畫面。（路透）

82歲大師的超神秘新片「你想活出怎樣的人生」，終於在日本各地上映，片子不但推出前沒有宣傳、沒有預告、連劇照也不發，就只有一張鳥類圖案為主的海報，他堅持觀眾想要知道內容、非得進戲院不可，就連米津玄師演唱主題曲「地球儀」、木村拓哉參與配音，都是在戲院放映後才公開。

宮崎駿身為日本動畫享譽最隆的大師，一舉一動都備受矚目，早在10年前「風起」上映前已說過要退休、不再拍動畫長片，但幾年後就撤銷退休宣言，投入「你想活出怎樣的人生」拍攝，各方都好奇是什麼樣的故事能讓他重出江湖？他透露該片取材自吉野源三郎的同名，曾讓他在閱讀之後非常感動，受到很大影響，但動畫版和原作有很大的不同，將書中喪父小男孩的成長故事加入了很多他本人原創的奇幻內容。

18歲青春男星山時聰真為主角獻聲，曾在宮崎駿動畫「」為男主角聲音演出的木村拓哉，闊別多年再度友情助陣，擔任主角的父親一角，其他配音卡司還包括柴崎幸、木村佳乃、大竹忍、菅田將暉、竹下景子、小林薰等，陣容堅強。米津玄師則表示收到很厚的分鏡，幫助主題曲創作，而他從小就看宮崎駿的長大，很感謝對方到現在還在製作電影。

日本各地的影迷，也在戲院門口等著進場觀賞大師的神秘之作，甚至有人拿出手機對著海報拍照，該片也成了推特上最熱門的關鍵字，再度證明宮崎駿對日本觀眾的強大魅力。

木村拓哉是「你想活出怎樣的人生」配音卡司中的驚喜大牌。（歐新社資料照片）
米津玄師為「你想活出怎樣的人生」創作主題曲。圖／摘自Twitter

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