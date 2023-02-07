2023台北國際書展／從新聞插畫轉至童書繪畫 彼歐茲．索哈暢談《蜜蜂》《樹》的創作理念

來自波蘭的畫家彼歐茲．索哈自嘲是一個從小功課不好的孩子，由於上課聽不懂於是開始塗鴉，逐漸對繪畫產生興趣，原本他想要從事廚師工作，但後來轉而從事新聞插畫，從事新聞插畫工作一段時間後，受了波蘭夫妻檔《地圖》一書的作/繪者亞歷珊卓‧米契林斯卡、丹尼爾‧米契林斯基的影響，轉至童書繪畫，他的作品《蜜蜂》、《樹》暢銷全世界，成為國際矚目的繪畫家。

彼歐茲．索哈說，他會找喜歡的題材進行主題創作，由於父親是養蜂人，於是他嘗試繪畫蜜蜂這個主題，《蜜蜂》繪本花了他將近2年的時間、《樹》則是花了2年半才完成，創作期間像是在坐牢，因為創作期間他必須專注。

彼歐茲．索哈在書展的主題廣場講座分享了多張摘自《蜜蜂》、《樹》的精彩畫作，以及到各地尋找各類樹種的照片，他喜歡樹的原因在於如果沒有樹，就沒有紙，沒有紙也就沒有書，沒有書也就沒有書展了，就像蜜蜂一樣，沒有蜜蜂授粉的世界會大亂，這個世界的所有生物都是相互依存的。

最後他用自身的例子鼓勵孩子們，小時候因為功課不好，但也因為這兩本創作讓他有機會成為享譽國際的繪畫家，有機會重回學校跟孩子們分享他的創作經歷，這是一種幸運的循環。他也鼓勵孩子們要像蜜蜂一樣辛勤的努力，就算天賦不高也完全沒有關係，努力找到自己喜歡的事然後非常努力去實踐，絕對會成功。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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