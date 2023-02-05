2023台北國際書展／原民會主委參觀書展 盼民眾更暸解原民歷史

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

族委員會主委夷將‧拔路兒（Icyang Parod）今日（2/4）來到2023年，參觀原住民委員會攤位，並鼓勵民眾可以在展期來參觀。他表示「希望透過出版品，讓我們的國人和族人，能了解政府這幾年推動的原住民政策，以及的成果」。

2016年蔡英文總統代表政府，向原住民提出正式道歉，並成立「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」(簡稱原轉會)。原轉會今年以「真相和解」為主題規劃展場，現場展出蔡英文親筆簽名的道歉文及原民會的出版物。

夷將特別介紹由原民會出版的「原住民族重大歷史事件系列叢書」，希望國人可以透過十大歷史事件，暸解原住民數百年來，和外來族群、殖民統治者間發生的事情。他特別推薦歷史小白可以從《導讀本》入門，開玩笑說「像我這種懶惰讀書的就先翻這個」。

原民會週末兩天將分別舉辦兩場講座，星期六主題為「原住民傳統知識復振」，由原轉會委員吳雪月主講，星期日邀請到台灣布農語言學會理事長卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端（Bukun Ismahasan Islituan）主講，演講主題為「族語流失與復振」，歡迎有興趣的民眾到場參加活動。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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台北國際書展 原住民 轉型正義

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