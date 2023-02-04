2023台北國際書展／狐獴來了！第一線接觸讓粉絲大呼過癮

2023台北國際書展進入第五天，今(2/4)於藍沙龍舉辦「《德叔寵物聯合國》開春新書見面會」，由作者德叔主講，帶著他可愛的寵物明星：可愛的狗狗Carly及London、狐獴Millie一同登場，其中原本設定用電話連線的Youtuber許伯突然拿著電話從台下驚喜現身，兩人跟動物們的有趣互動引起觀眾笑聲連連。

由德叔經營人氣動物臉書粉專「德叔寵物聯合國」，跨物種飼養超過200隻動物，是寵物界明星製造機，將這座小型動物園的成員及創建過程記錄下來，去年推出同名書籍，讓讀者透過文字看到德叔跟動物們相處的真摯情感。

德叔表示，去年底到美國想要帶London回家，卻因為動物出入境問題遲遲無法取得文件，直到上飛機前五個小時才拿到，得以登機，不料London回到台灣卻因身體不適，在檢疫所足足拉了七天肚子，過程可謂一波三折。

接著上演狐獴「餵食秀」，德叔拿出裝了蟋蟀和蟑螂的罐子，要讓許伯現場嘗試以此餵食Millie，結果許伯因為不敢拿蟑螂而手忙腳亂，蟑螂還一度從桌上掉到地上，引得現場笑聲不斷。許伯完成餵食後，德叔邀請現場讀者上台體驗，結果兩位小朋友都是很快地就抓住蟋蟀、蟑螂，順利餵食，德叔大虧許伯「你花了半小時，人家才用三秒而已。」

餵食秀結束後，德叔和許伯與現場讀者大合影，寵物明星們也十分配合，原本沒有看鏡頭的London在觀眾的叫喚之下就直直盯著鏡頭，明星風采十足。讀者紛紛大呼過癮，除了近距離看到可愛的寵物明星之外，還看到一場精采的即興演出，氣氛十分歡樂。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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