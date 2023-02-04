2023台北國際書展／波蘭女孩蜜拉X台灣男孩士愷 用平民角度慢聊波蘭

2023台北國際書展主題國為波蘭，除了在主題館內介紹波蘭的文學創作、藝術作品和詩歌小說，還可以用甚麼樣的角度來看波蘭呢？今日(2/4)在台北國際書展，來自波蘭的波蘭女孩蜜拉和台灣男孩士愷這對網紅夫婦，無異是波蘭主題國的最佳代言人，他們用一個平民的角度來聊波蘭這個國家，也歡迎台灣讀者在疫情解封之後，能夠來這個迷人的國家。

一開始蜜拉和士愷用旅遊書的觀點介紹幾個波蘭必定要朝聖的景點，包括華沙這個歷經二次世代大戰被修復重建的首都、克拉科夫、格但斯克三大城市，時間允許可以到威斯康辛集中營去悼念那一段沉重的歷史記憶，或是到深度達327M深的地下城堡維利奇卡鹽礦，和存放蕭邦心臟的聖十字教堂。

除了這幾個景點之外，波蘭的文化總是讓許多觀光客感到新奇與衝擊。蜜拉說波蘭人是一個喜歡集體抱怨的民族，抱怨是波蘭人的全民運動。天氣好，不好；就連太熱或太潮濕，都可以是一個抱怨的題材，不像台灣人習慣問好並禮貌性的回答「我很好」，波蘭人的回答都會先以抱怨起頭，然後就是一堆負能量，這就是波蘭的日常。

波蘭人不喜歡排隊，因為排隊會讓他們想起社會主義在1989年被推翻之前那一段領配給券的日子，排著長長的隊卻常常空手而歸，是波蘭人不堪回首的共同記憶，波蘭人不愛排隊但只有一個例外—購買淋上厚厚糖霜，有著玫瑰口味內餡的波蘭甜甜圈。另外士愷也補充波蘭人不愛臉上帶著笑臉示人，因為沒有特別甚麼開心的事，包括服務業也是如此，但並不表示波蘭人不友善，這種反差就是波蘭人。

兩位的更多分享收錄在《慢聊波蘭》這一本書內，今年更獲邀成為書展親善大使，大推解封後到波蘭旅行，他們說去波蘭有7個理由：景點多、美食多、物價低、治安好、人友善、觀光客較少、台灣有很多參考資料可以查詢，都可好好規劃波蘭行，希望有更多的讀者都能到波蘭旅行，挖掘多彩迷人的波蘭。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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