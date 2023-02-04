2023台北國際書展／處罰孩子能解決問題？波蘭兒童人權之父柯札克: 孩子需要一扇打開的窗

被譽為「波蘭兒童人權之父」的柯札克( Janusz Korczak ) 畢生都在為兒童權利和平等努力，知名波蘭譯者林蔚昀以及關懷社會議題的演講者劉維人受邀在台北國際書展，舉辦名為「窗的彼端，光的彼端」對談講座，帶領讀者認識這位當代教育先驅的人生遭遇。

柯札克被認為是當代兒童教育潮流的先鋒，他的首部完整傳記-「窗的彼端」，介紹了他從童年開始，到成為孩子守護者的人生旅程，聯合國《兒童權利公約》更是以柯札克的理念為基石所制定的。柯札克曾說:「孩子需要寬廣的空間、自由，和一扇打開的窗」。

劉維人提及，現今的民主教育正是在探討 :每個人受到的教育和規範要是自身認同的，而柯札克早在生前就做了這項跨時代研究: 在孤兒院中設置「兒童法庭」。他讓孩子們成為仲裁及法官，自行解決吵架紛爭，值得注意的是，錯誤的一方並不會受到處罰，柯札克設置法院的出發點，正是希望院童能夠了解到和平相處的方法，釐清事件本身及衝突的問題所在。

林蔚昀以及劉維人透過有限的時間向聽眾分享柯札克生涯中的核心故事，林蔚昀也希望大家能夠反思，「在兒童教育中，處罰真的能夠解決問題或找到真相嗎? 」同時她也引述了柯札克的名言:「因為不想他們死掉，我們不允許他們活著」，呼籲為人父母不要因為保護孩子，而阻擋他們探索。

《窗的彼端：他從男孩亨利克，長成孩子的守護者──波蘭兒童人權之父柯札克的故事》一書為字畝文化出版，在誠品、博客來等各大書籍量販皆可以買得到，林蔚昀及劉維人強力推薦民眾購買，書中也提及，當我們站在孩子的立場去執行教育，就不該用他們不理解的規範去約束其行為。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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