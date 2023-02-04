2023台北國際書展／「第44次中小學生讀物選介」主題館 一站購足優良讀刊

文化部於2023年台北國際書展設立「中小學生讀物選介主題館」，展示「第44次中小學生讀物選介」獲選讀物，包括「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」7類書籍，讓學生族群和家長「一站購足」兼顧知識、趣味及啟發性的優良書刊。

展架上陳列有639種讀物，更包括核心展區「精選之星」，是由多位評審委員重點選出的推薦書籍，包括《門小雷Kylooe三部曲十週年紀念典藏全集》以及臺灣白色恐怖散文選《靈魂與灰燼》。而展區人員也透漏，從開展以來，臺灣傳說怪談的百科專著《臺灣都市傳說百科》無疑是最暢銷的書籍之一，有眾多學生前來購買。

數位出版營運中心總監顏利芳則表示，評審希望書籍內容更貼合時事，並帶給學生立足現今社會所需具備的知識含量，像本期自然科普類的精選之星就有許多和疫情、流行病學有關的繪本，像是《病菌實驗室》以及《流感病毒-魯魯》；而現今網路時代假訊息氾濫嚴重，要如何讓學生具備辨別網路資訊真偽的能力，也是評審特別關注的。

「中小學生讀物選介主題館」更舉辦了作家對談和說故事時間等互動講座。2月4日更邀請到此次選書評審委員葉浩及方念萱前來，教導家長們如何為子女選書，啟發小孩對閱讀的興趣。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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