2023台北國際書展／文化部特設《淨零漫遊》展區 引導產業邁向2050淨零轉型

聯合新聞網／ 台北國際書展
，在台北國際書展中特設「淨零漫遊」展區，宣導環保概念，並呼籲民眾和出版業者能夠漸進式的減少碳排放，邁向2050淨零轉型的全球目標。（圖／台北書展基金會　提供）
，在台北國際書展中特設「淨零漫遊」展區，宣導環保概念，並呼籲民眾和出版業者能夠漸進式的減少碳排放，邁向2050淨零轉型的全球目標。（圖／台北書展基金會　提供）

今(2023)年特別委託中華經濟研究院、財團法人台灣綠色生產力基金會和無有設計，在中特設「淨零漫遊」展區，宣導概念，並呼籲民眾和出版業者能夠漸進式的減少碳排放，邁向2050淨零轉型的全球目標。

展區架設以淨零為核心，櫃體使用租借的酒瓶箱堆疊，100％可回收廢紙D-BOARD紙材製成宣傳刊版，展區照明則使用高能源效益的LED燈具，藉此也向出版業者展示淨零展區架設的模板。

中經院台灣經濟所高級專案管理師塗千慧提及，特設展區是希望協助出版業、工業住商或民眾漸進性的走向淨零，文化部持續推廣減碳知識，呼籲出版產業能從上中下游建立綠色供應鏈，帶動綠色轉型。

地球面臨氣候變遷、暖化等多重危機，淨零排放（Net Zero Emissions）早已是全球、各大企業轉型的環保共識，政府日前公布「臺灣2050淨零排放路徑」，引導能源、產業、生活、社會共同轉型，促進綠色融資。中經院也指出，出版業可透過「環保墨水印刷」、「文宣品數位化」、「建立能源、溫室氣體管理組織」、「導入能效1級空調設備」等多面向參與淨零。

同時為了鼓勵出版業為減少碳排而努力，中經院在展期會綜合考量出版業者實踐淨零的相關面向進行評選，範圍包括文化意涵、美感創意、理念宣傳、文宣減量、展位材料應用和布置等，而入選業者更能有機會獲得明年文化部提供的台北書展空間。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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