2023台北國際書展／義大利首次設館參展　無聲插畫書超越語言隔閡成亮點

2023台北國際書展創下許多歷史上的第一次，其中一個引人注目的就是義大利首次設館參展，這次帶來特展展出作品聚焦在義大利藝術家的無字插畫作品、波隆納國際兒童書展等，也設計很多巧思，例如響應下個月將開打的世界棒球經典賽，推出棒球書籍，紀念義大利名作家伊塔羅・卡爾維諾百歲冥誕，展出一系列其作品的中文譯書，引領書迷窺探義大利美麗的文化。

波隆納國際兒童書展今年是開展60周年，如今已超過1200家參展商，是全球最大的兒童出版業盛會之一，這次將許多優秀作品帶來台灣展出，尤其入口處放的一整櫃漫畫書，是書迷爭睹的亮點區域，超越文字的距離，很快地就讓讀者進入義大利浪漫的想像中。

無字插畫作品廊帶是特展中的亮點，沉浸其中可以體會義大利領航世界的藝術經典，尤其新世代作品和風格非常值得一看，這般無字的插畫作品，是現代兒童出版的趨勢，不只是美好的圖像，更藉由欣賞插畫的過程鼓勵孩子描述看到的事物，增進創造力、理解力及寫作能力。

本次義大利特展的三家參展出版商：De Agostini Publishing Spa、Albatros Il Filo、TOMOLO EDIGIO’都是義大利最頂尖的出版社，首次參展就把最好的獻給台灣讀者，喜愛歐洲文化的民眾千萬不要錯過。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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