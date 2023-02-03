2023台北國際書展／三大愛徒回憶「余英時思想」 王汎森：他一支筆寫出一世界

台北國際書展第三天（2月2日）下午，中央研究院於主題廣場舉辦一場規模最大的講座。藉由主題「談余英時的思想世界」，中研院三位曾師從余英時的著名學者：院長黃進興、史語所副所長陳弱水、前副院長王汎森，共同回憶這位前年（2021年）過世的良師益友。講座中也發表了多位院士合著的新書《閱讀余英時》，書中以中生代學者們的視角，總結這位史學巨擘對中國文化研究的深遠影響。

黃進興笑說，自己僅上過余英時一堂課，只算是他的「私塾弟子」，不像另兩位分別在耶魯、普林斯頓研究所當過余英時的指導學生。黃進興認為，余英時是孤獨的研究者，總沈浸在史學的世界而不善社交。他上課也不有趣，但只要和他私下開會、聊天，就會佩服他的魅力：「余老師學問那麼淵博，卻不聲張。他不愛人群、不追求名利，也對外人批評無感。」黃進興說，正是這樣的獨立人格，成就了余英時對儒學與文化的深刻反思，也讓他著作等身。

陳弱水也指出，余英時是「思考型學者」。他不愛說故事，而是關心著中國人如何以文化為載體，走向更進步的思想方式、生活方式：「余老師認為，文化具有『普世價值』（Universal value）。他常說人類文化大同小異，而有些價值全人類都應共享，尤其是基本人權和言論自由！」

陳弱水進一步解釋，面對許多人質疑民主自由只存在於西方歷史文化中，余英石早在2003年就為文反駁過。余英時指出，中國政治沒有民主的傳統，「但中國傳統制度不乏和民主相契合的因子！」意味著全球人類都值得擁有民主制度，沒有中西之分。

王汎森形容，余英時是「一支筆寫出一個世界」的時代偉人。他表示，余英時過世才一年多，但生前手稿已經被整理成40多本書出版。這不但前無古人，也體現出余式思想對中國文化研究社群有多巨大的影響，如同英國歷史小說家布爾沃李頓那句名言：「筆比劍更有力量！」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。