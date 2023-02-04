2023台北國際書展／蘭嶼《東清國小》歡喜來書展 文化部致贈圖書券獎勵

臺東縣蘭嶼鄉東清國小於2月2日受台北書展基金會邀約，特地從蘭嶼北上參與2023台北國際書展，文化部政務次長李靜慧也到場致贈每位學生圖書兌換券，希望學生都能在展區找到自己喜愛的書籍。

東清國小的3位老師共帶領8位學生北上參展，上午一開展就先至「中小學生優良讀物選介館」選購書籍。李靜慧表示，「東清國小在兩年前就有申請書展基金會的偏鄉學校補助計畫，但是受疫情影響，書展遲遲無法邀請東清國小。今年機會非常難得，為此文化部也特別準備了小禮物，希望學生們能自行挑選喜歡的書籍」。學生們也表示歡迎次長李靜慧有天能到他們的家鄉_蘭嶼走一走。

東清國小位在蘭嶼東方，因為是在台灣可以最早可以看到日出的地方，因此名為「東清」，該校設置國小部6班及幼兒園1班，全校學生目前共49人，多數為雅美(達悟)族。老師丁柏凱表示，學校有特別開設雅美族課程，包括飛魚祭以及地下屋等文化介紹，除此之外，小一至小六的學生還會一同參與海上的「立式划槳」( Sup )課，將教室搬入海洋。

h2 class="content_title_1">【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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