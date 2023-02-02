2023台北國際書展／多彩的波蘭 大坡國小玩剪紙好好玩

2023年台北國際書展波蘭主題國館於2月2月邀請到波蘭插畫家瑪莉安娜．奧格勒亞克(Marianna Oklejak)舉辦創意工作坊，並與台東大坡國小的小朋友一同進行創意剪紙的活動，活動中，瑪莉安娜一邊介紹波蘭的民俗風情、剪紙藝術的歷史一邊示範如何剪紙，小朋友專心聆聽、積極發問。

瑪莉安娜．奧格勒亞克表示，我們波蘭有很多不同的區域，每個區域都有自己特色的剪紙，這些地區的剪紙的形式有一些是最近才出現的，所以我們剪紙一直在發展，最後都會發展出不同的形式及樣式。然而，在波蘭從事剪紙藝術的人大多數都是女生，有些一做就做了幾十年的時間。

大坡國小的老師表示，我早期在長濱國小的時候，就有帶孩子來參加過偏鄉書展補助的活動，我覺得它可以帶孩子看到許多圖書室以外的書籍、繪本，並可以透過這一次的機會與作家做一些互動，而這次剛好調動到大坡這，所以有機會再帶他們上來一次。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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