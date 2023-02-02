2023台北國際書展／《女兒》作者「零雨」分享 寫詩切勿耽溺在文字詩意

本名王美琴的詩人零雨在2022年出版《女兒》一書，藉以透過詩句表達對離世6年母親的思念及深情。2023台北國際書展零雨受邀以「女兒-在愛泅泳」書名為題舉辦座談會，並與台灣當代作家楊佳嫻、讀者們三方面拉近距離。

零雨在1982年寫下第一首詩《日出》、1990年出版第一本詩集《城的連作》，迄今已創作詩集9本。零雨表示，自己30歲以後才開始寫詩，之後就一頭栽進「詩」這個陌生的世界，當自己因為《特技家族》得到年度詩獎後，就比較懂得如何用詩表達自己的內心。他稱自己寫詩起步較晚，最大的好處就是沒有作詩的包袱，能夠單純的用詩表達自我。

楊佳嫻提及，零雨在作品中多半圍繞對女性議題的刻畫、海洋及火車意象，作為情感意義乘載的象徵。零雨回答道，寫詩是從自我出發，身為女性因此感受女性，自己的家鄉在宜蘭，乘坐火車通勤時，常望向海洋並有感而發地寫起了詩，就像是畫素描一般。

零雨姊姊離世前因生病臥床，零雨便在詩集中寫下:「姊姊躺在醫院裡」，不料卻有讀者質疑這樣的表達方式並不是詩意的表達，零雨說，自己寫詩從來不是為了告訴他人，自己很詩意，姊姊躺在醫院中正是她的真實經歷，而這樣的句意正是她想表達的方法。

零雨認為，最不該在寫詩上做的事是「耽溺在文字的詩意上」，華麗詞藻的詩句自己反而看不去，閱讀時會沉溺在詩篇多麼優美，但讀完卻全忘了內容，零雨說，「有些人喜歡用文字表演，但那不是我」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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