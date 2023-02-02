2023台北國際書展／《幸福找一找》瑪莉安娜‧奧格勒亞克讓波蘭剪紙文化走入繪本

2023台北國際書展迎來開展後的第二天，波蘭插畫家瑪莉安娜‧奧格勒亞克 ( Marianna Oklejak) 繼昨(1/31)開幕現身與兒童讀者見面，今(1)日下午再次蒞臨世貿一館與成人讀者們面對面對談，分享自身的創作靈感和故事中隱藏的波蘭民間傳說 。

奧格勒亞克畢業於華沙藝術學院（Academy of Fine Arts in Warsaw），畢業後投入插畫、圖像設計、刺繡藝術等工作，並出版多部風格獨特的繪本。作品曾獲國際兒童圖書評議會（IBBY）波蘭分部年度插畫獎，以及入圍韓國CJ圖畫書獎。代表作有《幸福找一找》、《小魯文化 小魯粉絲俱樂部》以及《認識我們的世界》。

《幸福找一找》繪本是以波蘭民間傳說為主題的圖畫書，交織著童話故事。奧格勒亞克表示，這本書涵蓋多年的波蘭藝術文化，但涵義遠遠不只如此，波蘭的剪紙文化是五彩繽紛且富有對稱感的，這本書正是如此 : 顏色、紙和一把剪刀 ，而光線也是創作的重要元素之一，因為我們生活中所見是有上億種顏色所組成的世界，但在剪紙中要尋找最貼近真實的顏色是非常具挑戰性的，就像圖畫後方有不同的光，你就可以不同方式去欣賞這幅藝術。

藝術評論家謝佩霓也表示，中文字中最初的型態也是一種圖案，用圖案去表達的意象就像波蘭的剪紙一樣。謝佩霓更鼓勵聽眾應該要看事物最原始的一面，偶爾到博物館走走看看，因為現在書上或電子平台所見的配色並非是真實的顏色組合。

今日無法前來與奧格勒亞克見面的讀者也不要擔心，奧格勒亞克分別在本周四(2/2)10:15-11:30 、周六(2/4)14:15-15:15都來會在世貿一館與大家見面，大家不要錯過了。

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