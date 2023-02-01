2023台北國際書展／ 瑞士孩童的共同回憶 90年瑞士老牌童書Globi
苗栗開礦國小的小朋友圍繞席地坐在2023年台北國際書展瑞士館的前方，瑞士在台辦事處的Vivian和土生土長的瑞士人Joe和小朋友分享著來自瑞士的經典童書Globi。透過主講人生動的故事講解與有獎徵答，讓小朋友們深刻了解Globi這個角色的產製過程及關於瑞士的一些在地文化。
Globi是一家百貨公司在1930年代創造出來的虛擬角色進而去宣傳，Globi的出現，受到市場的熱烈歡迎，因此，Globi的卡通及書籍也一一問世，以Globi為主角教導孩子們日常生活中的知識與常識，至今已有90年的歷史。然而，因書籍多半使用德語創作，因此，住在瑞士德語區的小朋友幾乎都認識Globi。
身為瑞士人的Joe表示，小時候去奶奶家時就能看見Globi這本書的身影，書中，Globi會帶著小朋友搭乘瑞士的火車到處旅遊，然而，Globi的個性在設定上比較粗神經，因此在瑞士想形容一個人很笨拙，就會說「You such a Globi！」
【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】
展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）
展覽時間：
●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00
●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00
展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）
全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）
●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。
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