2023台北國際書展／立委高嘉瑜現身中小學讀物選介展攤　開唱並透露出童書計畫

聯合新聞網／ 台北國際書展
立法委員高嘉瑜現身書展，在中小學讀物選介展攤開唱並透露出童書計畫。（圖／台北書展基金會　提供）
立法委員高嘉瑜現身書展，在中小學讀物選介展攤開唱並透露出童書計畫。（圖／台北書展基金會　提供）

立法委員來囉！高人氣的高嘉瑜，今天(2/1)一到，便童心未泯地往童書區大逛特逛，每一個展區都吸引大批書迷圍觀，尤其是小朋友非常喜歡她，在小朋友們簇擁之下，高嘉瑜在 展攤A118的主題館，現場還開起小型演唱會。

（延伸閱讀：活動不漏接！「中小學生讀物選介主題館 台北國際書展活動精采不間斷」）

熱鬧的中小學生選介主題館內，宛如小型演唱會。（圖／台北書展基金會　提供）

除此之外，書展今年主打的海泱泱兒童主題館，不但色彩繽紛，更具有教育意義，高嘉瑜在逛完兒童區後，展現出濃厚的興趣，現場透露今年想出一本童書，而且可以出「有聲書」，現場氣氛歡樂。

隨後高嘉瑜參觀了讀字工地公民書區，以及今年書展主題國－波蘭展區，許多珍貴的文物讓她大為讚嘆，參訪《獵魔士》專區時也興味盎然地拿起寶劍擺拍，留下許多美照。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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台北國際書展 高嘉瑜 中小學生讀物選介 歷史

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