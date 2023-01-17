中小學生讀物選介主題館 台北國際書展活動精采不間斷

熱愛閱讀的大小朋友絕不能錯過的文化部「中小學生讀物選介主題館」，將在2023台北國際書展世貿一館A118展位與大家見面囉！八大類圖書、近百家出版社的獲選好書一次購足！更特別規劃多場講座，歡迎讀者前來與好書邂逅。

為提升兒童、青少年閱讀視野及興趣，文化部每年舉辦「中小學生讀物選介」，由多位專業評審選出獲選讀物推薦。本次主題館將展售前一年度(第44次)圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫等類別的獲選讀物，每本都是作家、出版者的心血結晶，期待提供讀者們豐富的閱讀體驗。

今年展館將於2月2日至2月5日間辦理8場主題講座，包含思多力親子成長團隊繪本說故事，知名作家廖玉蕙、鄭順聰談論臺灣台語創作與音韻之美，獲選書籍作者林小杯、Makao分享創作經驗與趣事，以及由葉浩、方念萱、蕭宇辰、黃一峯等不同領域的閱讀推手，講述選書要點、多元學習與獲選書籍導讀，展館現場還有問卷抽獎活動，歡迎一同來探索閱讀的奇想世界！在書展期間於「中小學生讀物選介」粉絲專頁指定貼文下方留言並按讚/追蹤，還有機會抽中第44次精選之星好書！