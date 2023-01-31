2023台北國際書展／國資圖歡慶100歲生日 開礦國小小朋友齊聚慶生

今天 (1月31日) 是2023台北國際書展正式開展的第一天，會場內觀展人潮的踴躍一如民眾對於知識的渴望。國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）特別選在書展的第一天，邀請苗栗縣公館鄉開礦國小的小學生們來到展區會場，一同歡慶國資圖100歲的生日，並邀請小朋友們參觀展區，親身體驗傳統圖書館在華麗變身後，有著實體與數位的展示，能讓閱讀的廣度及深度增加，也讓親近知識不再有距離。

小朋友童言童語述說自己最喜歡的童書，不論男童還是女童，屁屁偵探系列都是他們的最愛。小朋友們表示，屁屁偵探有趣的人物設定以及破案情節，會讓人忍不住一本接一本，一次可以輕鬆集滿3個閱讀章，實在是太好看了！教育部次長林騰蛟表示，非常歡迎大家參觀《Fantasy Library 文字的力量 書寫的重量》國資圖在世貿一館的展覽，多年來國資圖在許多面向上進行創新突破，讓台中地區大小朋友因此喜愛上閱讀，友善的環境讓大小朋友們在圖書館內可以進行創客實作，讓閱讀展現更多元的樣貌感受閱讀的多元可能。

國資圖代理館長賴忠勤表示，閱讀的習慣不斷的改變，圖書館的樣貌也必須讓民眾在找書跟使用、認知書本上與時俱進，電子書的租借打破了距離的限制，而能服務到更多的朋友，國資圖數位化的應用，讓找書、借書變得更便利，讓閱讀成為一種樂趣與享受。

國立公共資訊圖書館創立於1923年，是國立級實體與數位合一的公共圖書館，也是台灣最早成立的公共圖書館之一。今年正好是圖書館創立的第100年，也正好是台北國際書展於疫情後於春節檔期回歸的第1年，參展主題以《Fantasy Library 文字的力量 書寫的重量》作為主軸，並打造立體大型書本的展區空間，搭配數位以及實體書籍的展示，展區內容豐富而多元。展區位於世貿一館C920，即日起每天早上10:00至下午6:00展出，2/3及2/4配合展期，展覽至晚上10:00，歡迎有興趣的民眾前來參加。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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