2023台北國際書展／《獵魔士》作者安傑 薩普科夫斯基見面會 幽默親民老爺爺、魅力滿點

《獵魔士》系列深受喜愛奇幻作品的書迷的熱愛，今年已經76歲的《獵魔士》作者－安傑 薩普科夫斯基第二次來台，選擇在2023台北國際書展的波蘭主題國展區和書迷見面，在訪談過程中以獨有的詼諧幽默，讓書迷近距離感受老爺爺說故事的魅力。

距離上次來台已經6、7年，為了今(1/31)日的見面會而緊張到睡不著，還擔心自己人氣下滑，但看到現場擠爆滿滿的書迷瞬間讓安傑感受到十足的熱情，對於現在許多的影音媒體攻佔了讀者的眼球與時間，影音的特效卻也讓閱讀變得相對沉悶，但安傑認為閱讀不死，不管閱讀市場的變化如何，但他自己就能成為一個例子，只要書市還有他的書，只要有讀者還在閱讀他的作品，這樣就好。

安傑的作品以讀者為重心，他關注著讀者的需求但認同作者不能完全被讀者的喜好牽著鼻子走，但若完全不在乎讀者的需求就不會是一個好的作家，而這是才最愚蠢的。也因此如何在滿足讀者的喜好以及作品的最終呈現，是需要作者一再去斟酌平衡的，也因此作者這個職業的本身通常是個寂寞的存在。

安傑在見面會中透露了許多不為人知的小故事，包括他也吐嘈許多的寫作工作坊專門教您如何成為一個作家，他認為這無異是提供一個食譜教人做菜，但作家並不是這樣的存在，作家的靈魂是天生的，就像他小時候就喜歡寫作，而他雖然已經76歲，依然記得父親當初在他還無法獨立閱讀時唸給他的小故事，他對閱讀的啟蒙從小就開始萌芽了，這也是他認為作者的靈魂是天生的，而非能夠經由學習而來。

許多的書迷對於《獵魔士》的結局都有著不同的詮釋，安傑以一種非常隨興的口吻告訴書迷，他在當初創作《獵魔士》的時候，《獵魔士》只是短篇小說，但他向人誇下海口波蘭也必須要有一系列的長篇奇幻小說，於是他將《獵魔士》重新整理並加上更完整的情節讓它可以被發展成一個完整的系列，而至於結局，安傑說他並沒有設定要傳達甚麼樣的價值觀或是理念，也沒有要灌輸讀者甚麼意識形態，至於最終的結局他只是讓故事自己發展，而覺得這是一個自然而然的最好設定，將文本留給讀者去做閱讀的詮釋，這也完整的詮釋了安傑以讀者為中心的作者價值。

喜歡《獵魔士》的讀者請不要錯過安傑的另2場講座，第1場講座的時間為2/01(三)下午2:15-3:15，主題為－與《獵魔士》系列奇幻大師－安傑 薩普科夫斯基、第2場講座為2/2(四)下午4:30-5:30，主題為－我們來談談《獵魔士》，地點在台北世貿一館波蘭主題館，請勿錯過與安傑面對面交流的好機會哦。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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